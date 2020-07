Se registró el primer caso de coronavirus en General Alvarado

Hay un nuevo caso de coronavirus confirmado en General Alvarado y se convierte en el primer positivo desde el inicio de la pandemia.

Se trata de un joven de 26 años de Otamendi, trabajador administrativo de una empresa del rubro papero. Tuvo gripe en los últimos días y no pasó por el CAPS de esa localidad.

La confirmación llegó después de que el viernes se conociera sobre el resultado positivo que había decidido realizarse en una clínica de Mar del Plata, por lo cual se determinó la realización de un nuevo hisopado para que sea analizado por el INE.

Además, efectuaron una denuncia penal ya que el infectado no avisó sobre el resultado positivo por 48 horas.

El intendente, Sebastián Ianantuony, lo confirmó este sábado a pesar de que aún no recibió la confirmación desde el INE. “Aún no tenemos la información sobre la información de ese hisopado en particular, pero de acuerdo con lo conversado con las autoridades sanitarias de nuestro distrito debemos tomar ese caso como positivo”, detalló.

“El viernes a media mañana se me notifica de un potencial caso de coronavirus que había sido hisopado el miércoles en un laboratorio privado”, explicó el intendente Sebastián Ianantuony mediante un Facebook Live en la noche del sábado.

Por último, aclaró que Miramar seguirá en fase 5.