Pinamar: detuvieron un intento de usurpación

"Este fin de semana debimos detener un intento de usurpación. Los propietarios del lote viven en Madariaga y estaban muy asustados que se instalaran en su terreno. No pone feliz a nadie pero debemos resguardar el derecho a la propiedad", denunció en sus redes sociales el intendente Martín Yeza, con el apoyo de un video.

Desde el inicio de la cuarentena, desde el municipio observaron este tipo de casos e inmediatamente tomaron cartas en el asunto con maquinaria del estado. "Son muchos los propietarios no residentes preocupados porque quieren venir a su casa en Pinamar. Quiero decirles que estamos aguardando la finalización de esta cuarentena restringida que anunció el Presidente recientemente", resaltó el jefe comunal.

"Entiendo que pueden no estar de acuerdo ni conmigo ni con el Presidente, para quienes gobernamos no es una opción legal apartarnos de la cuarentena", aclaró. "Ni bien se pueda vamos a solicitarle al gobernador el ingreso a propietarios no residentes previo testeo en origen", señaló luego como medida para quienes desean ingresar a Pinamar.

Por último señaló que "en Pinamar nos encontramos en Fase 5, y en este transcurso pudimos mejorar nuestro sistema de salud. Somos los primeros en querer recibirlos pero en este momento lo que más vale es el trabajo en equipo, por más diferencia de criterios que puedan existir".