El emotivo video para los trabajadores del Houssay contagiados: "No nos apoya nadie"

Una empleada administrativa del sector internación, que actualmente trabaja desde su casa, tuvo la idea de realizar un video con fotos de todo el personal del Hospital Bernardo Houssay, a modo de apoyo y acompañamiento, sobre todo para aquellos que resultaron positivos de coronavirus.

Se trata de Rocío Olivera, quien tuvo la idea para estar presente y junto a sus compañeros en este momento crítico, de aislamiento y condena social que sufren los trabajadores de la salud.

"El sábado me llamó una de las jefas de enfermería del Hospital, porque yo soy personal que trabaja de manera remota, para ver si quería conformar un nuevo Comité de Apoyo y Seguimiento para los chicos que ya dieron positivo. En el transcurso de la semana se elevarán los listados a todos los que trabajamos desde nuestras casas y recién ahí quedará conformado", le confió la empleada administrativa a El Marplatense.

"De igual manera, con los primeros casos a mi me surgió llamarlos, aunque a algunos no los conocía, para saber cómo estaban porque las estamos pasando mal ahora, y en el momento de la quiebra del Emhsa la pasamos muy mal también, entonces este video surgió por las experiencias que venimos pasando como grupo", agregó.

Y la estocada final a esta motivación fue la situación particular de una compañera. "Esta mañana me desperté con la noticia de una compañera que está aislada en uno de los hoteles y es el cumpleaños de su hija. Tantos compañeros se aislaron en un hotel para no contagiar a su familia y pasar 14 días separados, para una mamá es re difícil. Así que junté fotos de los facebook de todos y decidí hacer este video", dijo Olivera emocionada.

Asimismo, resaltó que hubo otro motivo: "Por eso y también por la mirada tan egoísta de la gente, que se ve reflejado en los comentarios de la noticias, que está condenando al personal de salud y eso hace que el estado anímico de los chicos baje cada vez más. Siento que si no nos apoyamos entre nosotros, no nos apoya nadie", cerró.