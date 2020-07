Para Rabinovich, el intendente de Villa Gesell busca “generar confusión o posicionarse políticamente”

Por Carlos Walker

Este martes, el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, informó sobre un caso positivo de coronavirus en ese distrito correspondiente a una persona que había viajado a la ciudad de Mar del Plata, por lo que instó a los geselinos a evitar ir a esa localidad.

En una transmisión especial a su comunidad, Barrera junto a la secretaria de Salud, Lorena Romero Vega, informaron sobre el registro de un caso positivo de COVID-19 en la ciudad.

"Se trata de una vecina de 55 años que viajó a Mar del Plata por cuestiones de urgencia y se la puso en aislamiento preventivo domiciliario junto a su hija. Ambas mujeres fueron hisopadas y la mayor dio positivo", precisó el intendente.

En este sentido, Romero Vega aclaró que, al volver, "se determinó el aislamiento preventivo de las mujeres, ya que es una de las últimas medidas tomadas en el acceso a la ciudad a partir del aumento exponencial de casos en Mar del Plata".

A su vez, manifestó que la paciente infectada no estuvo en contacto con otras personas desde que llegó a la ciudad y sus contactos estrechos, que son las personas con las que viajó y mantuvo contacto en la vecina ciudad ya fueron identificados y aislados, "gracias al trabajo en conjunto con las autoridades marplatenses y Región Sanitaria VIII".

De esta forma, Barrera instó a los vecinos a evitar viajar a Mar del Plata. "Hay la circulación comunitaria del virus", alertó el jefe comunal.

Si bien Barrera habló de la presencia de "circulación comunitaria del virus" en Mar del Plata, el intendente, Guillermo Montenegro negó que el coronavirus se encuentre en esa instancia en la localidad balnearia, y sostuvo que se trata de "tres focos determinados": un geriátrico, el Hospital Housssay y una empresa pesquera.

En declaraciones a FM 88.3 CNN Radio Mar del Plata, el jefe de gabinete municipal, Alejandro Rabinovich, salió al cruce del intendente de Villa Gesell.

“Nos sorprenden estas declaraciones, ya que el intendente de Villa Gesell no tiene el estudio epidemiológico sobre de cómo surgieron o en qué instancias están los brotes”, señaló el funcionario de Guillermo Montenegro, quien puntualizó: “En Mar del Plata, hay 166 personas activas con coronavirus que surgen de tres brotes: un geriátrico, un hospital Housssay y una empresa pesquera, que fue denunciada penalmente por el municipio por no estar habilitada”.

“La gente de salud trabaja mucho en el tema de los aislamientos. Habría estado bueno el intendente Barrera habría llamado a la secretaría de Salud de Mar del Plata para saber o interiorizarse de la situación. Hoy hay más 800 personas en aislamiento y 166 personas positivas”, detalló Rabinovich.

A continuación, el jefe de gabinete de Montenegro tildó como una “declaración rápida y veloz” la que realizó el intendente de Villa Gesell sobre Mar del Plata. “No se entienden las declaraciones de Barrera. No pidió información. Es raro. Decir que en Mar del Plata hay circulación comunitaria del virus es generar confusión o se está buscando algún posicionamiento político”, disparó.

“Siempre tenemos los teléfonos abiertos. Siempre atendemos a los intendentes de la zona. Estas declaraciones apuntaron a Mar del Plata y no buscan saber lo que pasó con el nexo epidemiológico sobre el caso positivo de Villa Gesell. Solamente se buscó una rápida respuesta para poner simplemente un título, ubicando a Mar del Plata enfrentada a Villa Gesell, como si fueran enemigos”, recalcó.

Para finalizar, Rabinovich sostuvo que “quiero creer que no hay ninguna intencionalidad política detrás de estas declaraciones del intendente de Villa Gesell".

"No creo que exista la intencionalidad política de enfrentar a Mar del Plata. Si existió una intencionalidad política, no aporta nada en el medio de una pandemia. Es poco feliz en este momento que está atravesando la Argentina, la Provincia y cada una de las ciudades. Hoy la gente no está buscando la división o la grita, piden un trabajo en conjunto de todos los sectores”, sentenció.