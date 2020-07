Pesca ilegal: los buques del INIDEP usarán las redes confiscadas

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca informó que las redes confiscadas al buque pesquero portugués “Calvao”, mientras efectuaba pesca de arrastre ilegalmente el pasado 3 de mayo, serán utilizadas por los buques del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), para fines de investigación de los recursos del Mar Argentino, una vez que se completen las gestiones administrativas correspondientes y se realicen los ajustes que pudieran requerir.

Vale recordar que la nave infractora fue conducida, por el buque Guardacostas de Prefectura Naval “GC-27 Prefecto Fique” al Puerto de Bahía Blanca. La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura inició las actuaciones administrativas por "presunta infracción” al Régimen Federal de Pesca (ley 24.922) en tanto, el organismo de Seguridad promovió denuncia ante el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de la ciudad de Rawson, Chubut, por el delito de resistencia a la autoridad al emprender la fuga.

Asimismo, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura impuso a la infractora, una multa por un total de $ 45.000.000, el decomiso de la carga por un total de USD 201.069,27 (equivalente a $ 14.175.383,53, al tipo de cambio vendedor fijado por el Banco de la Nación Argentina, el día anterior a la fecha de pago). Y, por último, la confiscación de tres redes de arrastre de fondo por no cumplir con la normativa vigente (Art. 1º de la Resolución SAGyP Nº 82/1989). La misma establece que, la bolsa de las redes de arrastre de fondo sea confeccionada con paños que posean un tamaño de malla (mínimo) de 120 mm de luz.

Las artes de pesca decomisadas fueron ofrecidas al INIDEP, para su utilización en estudios de investigación pesquera, asumiendo el compromiso de su destrucción una vez cumplido el periodo de vida útil a esos fines. Como paso previo, las autoridades del Instituto solicitaron la verificación de las características y el estado del material incautado y para ese fin. De tal modo, el día 24 de junio del corriente año, integrantes del “Programa Desarrollo de Artes de Pesca y Métodos de Captura”, junto con el redero del instituto y el contramaestre del BIP Víctor Angelescu, se trasladaron a la ciudad de Bahía Blanca.

Tras la verificación del material incautado, se pudo constatar que dos redes se encuentran sin uso y la restante posee muy poco uso. Por sus características, mallero y dispositivos, servirán para ser utilizadas en los buques del INIDEP, según confirmaron las autoridades del Instituto.

Cabe aclarar que la medida mínima establecida para las mallas de los copos de las redes de arrastre de fondo, en la pesca comercial se debe a fines selectivos, para no afectar la estructura de las poblaciones de peces. Para el caso de las evaluaciones de abundancia de diferentes especies realizadas por el INIDEP, donde se debe evitar el escape de los peces para no subestimar la abundancia de recursos, las redes utilizadas en las campañas de investigación poseen copos con malleros menores a 120 mm de luz. Además, en la parte final del copo, se agrega un intracopo que posee un mallero que no supera los 30 mm.