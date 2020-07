Salomón denuncia que se está “vaciando” la Defensoría del Pueblo y pide nombramiento de personal

Por Carlos Walker

Tal como adelantó El Marplatense, la Comisión de Legislación del Concejo Deliberante aprobó un decreto por el cual se crea una Comisión Investigadora para evaluar la conducta del Defensor del Pueblo, Luis Salomón, quien fue denunciado por agredir a policías e intentar frenar el accionar de inspectores municipales en un operativo en una despensa de un familiar.

Mientras tanto, Salomón sigue en su cargo y ahora busca nombrar nuevo personal en la planta de la Defensoría del Pueblo a pesar de la crisis que están atravesando las cuentas municipales por la pandemia del coronavirus.

En un texto enviado a los presidentes de bloques del HCD, al cual este medio tuvo acceso, Salomón, junto con los otros dos Defensores del Pueblo, Fernando Rizzi y Daniel Barragán, explicaron que “el día 30 de Junio de 2020 fuimos notificados telefónicamente por la administración del HCD de que trabajador de nuestra Defensoría dejaba de prestar servicios en la misma por habérsele creado un nuevo cargo en el poder Ejecutivo, dejando libre una vacante en nuestra repartición. El 18 de Junio de 2020 otro agente municipal solicitó licencia sin goce de sueldo por trasladarse a vivir a Tandil, por lo que la planta de trabajadores de esta Defensoría se redujo de seis trabajadores a cuatro”.

“Desde la llegada de la conformación actual de la Defensoría, los Defensores solicitamos que el personal de esta repartición fuera equiparado en sus remuneraciones al resto del personal del HCD, dado que en el concejo cobran el 41% de disponibilidad mientras que quienes aquí se desempeñan reciben el 33%. Es de recordar que nuestro personal atiende público en situaciones muchas veces de exasperación y hasta violencia. Solicitamos además la designación de una estructura funcional entre los trabajadores que prestan servicio actualmente, dado que es la única repartición que no tiene personal jerárquico”, añadieron.

A su vez, remarcaron que “cuando se debió definir el presupuesto anual el presidente del HCD se nos hizo llegar la información de que no había partida presupuestaria para otorgar estas equiparaciones con el resto del personal. Antes de la aprobación consensuamos una reasignación de nuestro presupuesto de $1000000,00, quitando partidas de otros ítems para que la equiparación tuviese fondos sin quitarle ni un solo peso al resto del HCD. Aprobado el presupuesto nuevamente desde Presidencia del HCD se nos hizo llegar la información de que no habría equiparación ni estructura a pesar de existir partida presupuestaria propia”.

“Informados de la creación del cargo en el Ejecutivo para el agente mencionado y por lo tanto de la producción de la correspondiente vacante el 6 de julio se pidió la cobertura de la misma. Nuevamente se nos hizo llegar desde presidencia la decisión de no cubrir la vacante presupuestada que además es de menor costo para el HCD por no acreditar antigüedad por una pretendida resolución de no cobertura durante la pandemia”, subrayaron desde la Defensoría del Pueblo.

Y destacaron que “en una contradicción importante se nos priva de un trabajador mediante la creación de un nuevo cargo en el ejecutivo y se nos impide cubrir una vacante presupuestada. Luego de solicitar los Defensores reiteradamente una reunión con el presidente del HCD enviamos un nuevo pedido de cobertura de la vacante el 13 de julio y desde ese momento no sólo no se nos ha respondido sino que además no se nos atiende el teléfono. Nuevamente se nos hace llegar la información de que la vacante no será cubierta”. En el pedido, desde la Defensoría del Pueblo solicitaron la designación de Mariana Estefanía De Santi en la planta de personal de esa dependencia.

“Entendemos que estas decisiones de no equiparar salarialmente a nuestros trabajadores, no definir una estructura funcional en una repartición que no tiene jerárquicos y ahora la definición de que no se ocupará la vacante, produce un vaciamiento de la capacidad operativa de esta Defensoría. Sin producir juicios de valor, objetivamente, los Defensores nos vemos obligados a solicitarle a los presidentes de bloques que tome en consideración nuestro lógico y justificado pedido a fin de que ese Honorable Concejo Deliberante, no produzca el vaciamiento de funciones de una Defensoría que fue creada por la ordenanza 13363 y que en su artículo 11 dice con claridad: Los Defensores del Pueblo, de común acuerdo, propondrán al Departamento Deliberativo la partida presupuestaria que consideren pertinente y designarán su personal técnico y administrativo. Dictarán el Reglamento Interno de su dependencia y su personal se regirá por lo dispuesto en el Estatuto del Personal Municipal”, sentenciaron los Defensores del Pueblo.