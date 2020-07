Pochocleros se manifestaron en el COM: "400 familias viven de esta actividad"

Al igual que los choripaneros, los pochocleros de Mar del Plata, que realizan venta ambulante, se manifestaron este viernes en las puertas del COM para manifestar la necesidad que tienen de volver a trabajar.

Cesar, uno de los pochocleros autoconvocados, contó a El Marplatense que mantuvieron un diálogo con Fernando Muro, el secretario de Desarrollo Productivo e Innovación, en el cual "fue muy amable" y le presentaron el protocolo que elaboraron.

"Nos convocamos un grupo de pochocleros de Mar del Plata y vinimos varios colegas con muchas expectativas para traer un protocolo al Intendente. La idea es que nuestra actividad se visibilice y podamos trabajar tranquilos y conforme a las ordenanzas", señaló.

Al respecto a las medidas presentadas, detalló que pondrían "una cinta alrededor de los carritos para demarcar y dar distancia". "Además habría alcohol en gel y estipulamos un horario de referencia".

Por último, puntualizó que venderán "en el carrito con el modo "take away" para que la gente lleve un producto elaborado y cerrado en bolsitas y de esta forma no lo comen en la calle sino en el auto o en la casa", explicó Cesar.

"Se trabaja con todos los controles sanitarios que exige bromatología y con cursos de manipulación de alimentos", especificó.

Al respecto de los meses en los que no pudieron trabajar, Cesar dijo que "desde el 8 de marzo que no sale con el carro". "Es una actividad que es comercio minorista. Tenemos ordenanzas, pagamos impuestos, renta, como todo comercio. En mi caso estoy con deudas pero somos muchos los que estamos atrasados", lamentó.

Asimismo, expresó que entienden la cuarentena, pero "no vemos ninguna imposibilidad de que trabaje la familia pochoclera de Mar del Plata", manifestó.

Por último, Cesar mencionó que la ciudad tiene aproximadamente "más de 150 carros de pochoclo habilitados y en total unas 400 familias trabajan como nosotros, que tenemos paradas fijas pero también en los barrios, en las escuelas. Hay muchísima gente que vive de esta actividad", concluyó.