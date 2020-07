AM: “Si Montenegro y Raverta se pusieran de acuerdo no haría falta aumentar el boleto”

En la reunión de la comisión de legislación donde volvió a tratarse este martes el incremento del boleto, el concejal de Acción Marplatense, Horacio Taccone, volvió a insistir con el despacho de minoría por el cual se otorgan facultades al intendente Guilllermo Montenegro para "gestionar subsidios ante el gobierno provincial y nacional que permitan evitar el aumento o, en su defecto, que sea el propio ejecutivo que tome las determinaciones tarifarias en base a la aplicación transparente de la metodología de costos".

Al finalizar la reunión, el edil de Gustavo Pulti señaló que “es decepcionante ver como el objetivo principal de Juntos por el Cambio y los concejales del Frente de Todos es jugar a perros y gatos en lugar de hacerse responsables por gestionar los subsidios que evitarían aumentar el boleto".

"Tanto unos como otros se preocupan más por intentar sacarse ventajas que por defender el interés de los vecinos. Los dos oficialismos practican el juego de la disputa por encima de las responsabilidades de la gestión”, resaltó.

A continuación, desde el pultismo le apuntaron a la titular de Anses, Fernanda Raverta y al jefe comunal de Juntos por el Cambio.

“Si Raverta y Montenegro se pusieran de acuerdo no tendría que haber aumento de boleto en Mar del Plata como no lo hay en el AMBA. Ni Capital Federal ni el Conurbano aumentan el boleto porque tienen los subsidios que Mar del Plata no gestiona. Por eso creemos que se debe votar una asignación de facultades acotadas para que el intendente gestione el subsidio primero y recién después toque la tarifa. La pelea es un espectáculo triste pero lo peor de todo es que no genera soluciones”, disparó Taccone.