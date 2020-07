El aumento del boleto se tratará en la próxima sesión del Concejo Deliberante

Este martes, la comisión de Legislación Concejo Deliberante aprobó por mayoría la solicitud de aumento del boleto del transporte público de pasajeros en el distrito de General Pueyrredon.

Con los votos positivos del oficialismo, al igual que ocurrió en la comisión de Transporte, se avaló el incremento de la tarifa de los actuales $25 a $35,24.

Desde el Frente de Todos cuestionaron la decisión del oficialismo. Ahora, el recálculo de la tarifa será tratado en la sesión ordinaria del HCD convocada para este viernes.

“No hemos observado que el intendente municipal realizara acciones tendientes a la solución del conflicto, es por ello que en nuestro carácter de concejales y concejalas del Partido de General Pueyrredon pusimos en conocimiento del Ministerio de tal situación para que actúe con las herramientas que la ley provee, pero no hubo decisiones del intendente para que termine este paro”, destacó el concejal del Frente de Todos, Vito Amalfitano.

En ese marco, aseguró que los vecinos "no pueden ser rehenes de esta situación tan injusta". “Es inadmisible que en una ciudad como Mar del Plata se naturalice que no haya servicio nocturno de transporte público de pasajeros y que el intendente no tome cartas en el asunto, máxime teniendo en cuenta la necesidad de las y los trabajadores esenciales en este contexto de pandemia”. “Y menos se entiende que en este momento se pida un aumento del boleto de más del 40% que resulta irracional. Hoy tenemos que arremangarnos y trabajar todos; es una situación excepcional, que requiere medidas excepcionales", afirmó el edil opositor.

Para finalizar, Amalfitano enfatizó que “tenemos que rever el servicio, el pliego y las condiciones del transporte”. “No es el momento para avalar que se trate un aumento de boleto, un daño más al bolsillo de nuestras vecinas y vecinos, tan seriamente afectado por las consecuencias de la pandemia; si en enero pedíamos desde el Frente de Todos un congelamiento de tarifas, en consonancia con la decisión del presidente Alberto Fernández de detener el agresivo ajuste que viene del gobierno de Cambiemos, mucho menos podemos aceptar un incremento en este duro contexto”, sentenció.