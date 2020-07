Balmaceda: "El reencuentro del artista con el público va a ser en espacio libre"

El secretario de Cultura de General Pueyrredon, Carlos Balmaceda, realizó un "Facebook Live" en el que respondió a las preguntas de los vecinos. En ese marco, afirmó que el lugar más seguro para realizar shows próximamente será el aire libre.

"Creemos que el reencuentro del artista con el público va a ser en espoacio libre, es el más confortable y seguro tanto para el publico como el artista. No van a ser multitudinarios, de micropulblicos, la actividad orientada a pocas personas, no miles. Por el momento, no podemos imaginarnos esos recitales descomunales de Mar del Plata como hubo el año pasado en la costa con cientos de miles de personas. Van a ser más chicos, con más distanciamiento, pero tendrán una magia particular del reencuentro del artista con el público", explicó Balmaceda.

En esa misma línea, garantizó que e"el reencuentro se va a dar" y que Mar del Plata va a ser "privilegiada" por la cantidad de espacios que tiene para utilizar, principalmente plazas.

Los espacios libres se van a "ir preparando y acondicionando específicamente" para "el contacto más saludable con el arte y el espectáculo". "En estos tiempos de cuidado y precaución tan importantes, son espacios que nos permiten contactarnos distintos públicos, que tienen distintas necesidades", añadió.

"El reencuentro artístico es un recuerdo emocional. Nos toca. Nos prepararemos para que el espacio sea lo más emocionante posible. Lo tenemos que hacer entre todos", aseveró Balmaceda.