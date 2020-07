El costo de la canasta básica alimentaria subió 0,9 % en junio

El costo de los productos que integran la Canasta Básica Alimentaria (CBA) subió 0,9% en junio, lo que determinó que una familia conformada por dos adultos y dos hijos menores necesitara ingresos por $ 18.029,10 para no caer en la indigencia, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En tanto, el costo de la Canasta Básica Total (CBT) subió 1,7 % en junio, con lo que una familia integrada por dos adultos y dos menores, necesitó contar con ingresos por $ 43.810,70 para no caer debajo de la línea de la pobreza.

Esta suba del 1,7 % en la CBT estuvo relacionada con el aumento del 6,6% en el rubro Indumentaria y Calzado, un sector de alta estacionalidad, en este caso por el incipiente inicio del invierno y por el hecho de que en abril y mayo sus ventas estuvieron casi paralizadas por completo por la cuarentena.

El Indec dio cuenta la semana pasada que la inflación minorista durante junio fue de 2,2 %, y que el rubro Alimentos y Bebidas mostró una suba menor a la general, con un avance de 1 %.