La Provincia dará un subsidio diario de $500 "a pacientes leves de coronavirus"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció que los "pacientes leves de coronavirus" recibirán un subsidio de "500 pesos por día" cuando sean aislados fuera de sus hogares en módulos extrahospitalarios. La medida fue anunciada este miércoles en el Centro de Aislamiento en el Parque Tecnópolis y se encuadra dentro del programa Acompañar.

"La gente muchas veces necesita irse de su casa por motivos sanitarios pero por algún motivo no lo hace. Entonces he firmado el programa Acompañar, que es de albergue para la atención y recuperación de pacientes COVID leves”, precisó Kicillof durante el anuncio.

En este sentido, dijo que "algunos creen que pierden algo si se van de su casa, sienten un desarraigo". "Este programa contempla un subsidio por desarraigo y solidaridad para los pacientes. El que se aísla sacrifica algo y por eso la Provincia le va a dar 500 pesos por día al que permanezca en un albergue”, añadió.

Kicillof remarcó que esto “no es asilar, no es extraer, no es confinar; es acompañar con condiciones excelentes a aquellos que no pueden estar en sus casas”.