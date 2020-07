Recicladores bajaron su producción por la pandemia: "Trabajamos tres veces por semana"

Los recicladores continúan desarrollando su actividad luego del extenso conflicto que se generó con el Municipio que incluyó el bloqueo del acceso al predio de disposición final de residuos y la consecuente paralización de la recolección.

Sin embargo, desde la Cooperativa CURA destacaron que el trabajo se ha reducido y eso ha tenido un impacto económico entre los trabajadores. Además, por haber personas de riesgo, la cantidad de personal se redujo en un 50%.

"La primera medida que se tomó fue respetar el protocolo como se debe, dejar estacionada la basura por 72 horas. Impactó en lo económico, porque se trabajan tres o cuatro días por semana como mucho. Con medidas de aislamiento, barbijos, máscaras, guantes, desinfección. Es la rutina que llevan los compañeros adelante para que el virus no entre. No tenemos garantías, pero cumplimos lo que dice la OMS", señaló Daniel Figueroa, refernte de CURA, en diálogo con El Marplatense.

Tener "sólo tres días de trabajo complica lo económico", más si se suma "al invierno, que todos los años pasa lo mismo, porque la cantidad y calidad del producto baja y eso repercute en el bolsillo de los asociados".

Con respecto a la campaña que relanzó el Municipio de la separación de residuos en origen, Figueroa destacó que por el momento no generó un impacto en su labor.

"No es muy continua la concientización, se lanzó la campaña pero no hay tantas publicidades. Tendría que ser más continuo el tema, focalizarlo más. Eso requiere de un personal capacitado y una discusión continua. Pero es comprensible que no se pueda sacar promotores por la pandemia", dijo al respecto.