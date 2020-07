Solicitan el cumplimiento de tapabocas transparentes para atención a personas sordas o hipoacúsicas

La coordinadora del Centro de Estudio y Gestión Ciudadana (CEG), Mercedes Parreira presentó en el Honorable Concejo Deliberante un proyecto de comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo informe a través de qué mecanismos "se llevan cabo los controles sobre la aplicación del Decreto Nº 228/20, el cual ordena a todos los rubros comerciales, que brinden atención al público, utilizar como medida de prevención, para atender a sordos e hipoacúsicos, tapabocas o máscaras de protección transparente, a los fines de facilitar la comunicación e inclusión de los mismos", detalla un comunicado entregado a la prensa.

Parreira sostuvo que “Tenemos un Decreto del Concejo Deliberante sancionado en abril de este año que así lo ordena. Celebramos la creación de normas que intenten garantizar la igualdad de oportunidades en medio de esta pandemia, como en este caso el igual acceso a la comunicación".

Para la representante del espacio conocido como CEG, "lamentablemente este derecho sigue encontrando barreras si no existe ningún tipo de control. De nada sirve acumular normas sobre discapacidad sin el respectivo deber de hacerlas cumplir. Y esto es algo que venimos reclamando hace años desde el CEG, junto a otras instituciones con las que trabajamos como el Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Partido de General Pueyrredon”.

“Además - agregó- consideramos que esta medida debería también extenderse a aquellas dependencias estatales que brinden atención al público, fomentando desde el ejemplo, y no sólo exigirlo en los rubros comerciales. En ese sentido, pedimos que la autoridad de aplicación nos informe los mecanismos por los que se asegura el cumplimiento, y que efectúe campañas de concientización por distintos medios sobre la importancia del uso de tapabocas o máscaras de protección transparentes para asegurar la igualdad del acceso a la comunicación”, concluyó la coordinadora del Centro de Estudio y Gestión Ciudadana.

Al respecto también se expresó el ex concejal Mario Rodríguez, referente del espacio: "Desde el CEG Ciudadana, hace años venimos elaborando iniciativas en distintas comisiones de trabajo con la intención de mejorar la calidad de vida a los vecinos de nuestro municipio. Justamente este año tan difícil para todos, se impone el desafío de seguir haciéndolo más que nunca, aún con reuniones a distancia, para diseñar y presentar propuestas que nos permitan enfrentar la pandemia, a fin de disminuir los daños que esta deja”.

“No dudamos en presentar este proyecto en el Concejo Deliberante porque el Decreto debería estar siendo aplicado, pero siguen llegando advertencias de que esto no sucedería. Varios hechos en la ciudad evidenciaron un trato discriminatorio por parte del personal de algunos establecimientos, llegando al extremo de impedirle a una mujer con hipoacusia, la Sra. Mónica Leguizamón, no sólo el acceso a un trato igualitario, sino también el propio ingreso a un local bajo el argumento de llevar un tapabocas transparente. Aún nos siguen informando que muchas personas sordas o con hipoacusia no logran saber lo que les expresa el personal de algunos establecimientos, ya que no pueden leer sus labios, aseveró el ex edil.