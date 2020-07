Una panadería fue asaltada por quinta vez en el año

La panadería ubicada en Formosa y San Juan fue asaltada por quinta vez en lo que va del año y ya se volvió una costumbre, según relató el propio dueño del comercio.

"Se está poniendo jodido el tema de la inseguridad. La policía no pasa por el lugar, pero no nos queda otra que seguir trabajando", dijo.

En cuanto a la modalidad, referenció que es siempre igual: "Paró una moto con dos muchachos, se bajó uno entró robó y se fue. No sacó un arma, pero nunca se sabe si tienen o no". Y destacó que "uno se da cuenta que este tipo de motos no están haciendo las cosas bien y tienen la suerte de que no los para ningún control".

"En lo que va del año, nos robaron 5 veces. A la noche también se roban las luces de afuera", cerró el dueño del local.