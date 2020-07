El Concejo Deliberante le delegó la facultad a Montenegro y el intendente definirá el aumento de boleto

Después de casi dos horas de espera para arrancar y tras seis horas de sesión, el Concejo Deliberante aprobó este viernes por mayoría delegarle las facultades para fijar la tarifa del transporte al intendente Guillermo Montenegro, que decretaría un incremento de boleto en las próximas horas.

Sin los votos para aprobar el dictamen de comisión, el oficialismo buscó una alternativa que le permitiera sancionar una cesión de facultades al jefe comunal. Esa Ordenanza fue aprobada por 13 votos a favor de los ediles de Acción Marplatense, Vamos Juntos, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y la Agrupación Atlántica. En tanto, fueron 11 los concejales del Frente de Todos, el Frente Renovador y Tercera Posición que se opusieron.

"En la necesidad de buscar los consensos necesarios, acompañaremos el despacho de minoría presentado por Acción Marplatense, facultando al intendente municipal la fijación de la tarifa del servicio público de pasajeros", anunció el concejal de Vamos Juntos y presidente de la Comisión de Transporte del HCD, Agustín Neme, en el inicio del debate en el plenario.

Los empresarios del transporte de pasajeros urbano reclamaron un aumento de boleto de la tarifa de $25 a $42,12, lo que representa una suba del casi el 70% en el distrito de General Pueyrredon, al sostener que “es crítica la situación económica” por la que atraviesan, en medio de la pandemia de coronavirus.

Tal como adelantó El Marplatense, el estudio de costos confeccionado por el Ejecutivo local recomendó aumentar el boleto de colectivo en Mar del Plata en un 40%: de los $25 actuales a $35,24.

La delegación de facultades tiene una vigencia de hasta un mes. Así lo estipula el despacho de minoría que impulsó el bloque de concejales de Acción Marplatense.

En resumen, el Concejo Deliberante le transfirió la facultad al jefe comunal por 30 días. No se estableció un tope pero se estableció que debe basarse las evaluaciones de los estudios técnicos. Asimismo, Montenegro deberá "remitir la información considerada para la fijación de la tarifa así como la documentación respaldatoria de dicha decisión" al cuerpo legislativo.

"Se otorgan facultades al intendente para gestionar subsidios ante el gobierno provincial y nacional que permitan evitar el aumento o, en su defecto, que sea el propio Ejecutivo que tome las determinaciones tarifarias en base a la aplicación transparente de la metodología de costos", explicó el edil de AM, Horacio Taccone.

A continuación, sostuvo que “es decepcionante ver como el objetivo principal de Juntos por el Cambio y los concejales del Frente de Todos es jugar a perros y gatos en lugar de hacerse responsables por gestionar los subsidios que evitarían aumentar el boleto. Tanto unos como otros se preocupan más por intentar sacarse ventajas que por defender el interés de los vecinos. Los dos oficialismos practican el juego de la disputa por encima de las responsabilidades de la gestión”.

Y remarcó que “si la titular de Anses, Fernanda Raverta y Montenegro se pusieran de acuerdo no tendría que haber aumento de boleto en Mar del Plata como no lo hay en el AMBA. Ni Capital Federal ni el Conurbano aumentan el boleto porque tienen los subsidios que Mar del Plata no gestiona".

"Se le da una asignación de facultades acotadas para que el intendente gestione el subsidio primero y recién después toque la tarifa. La pelea es un espectáculo triste pero lo peor de todo es que no genera soluciones”, finalizó Taccone.