Al menos 12 instituciones marplatenses ya presentaron el trámite al programa "Clubes en obra"

Por Marcelo Marcel

El ministerio de Turismo y Deporte de la Nación extendió hasta el 14 de agosto la fecha de inscripción al programa "Clubes en obra", una herramienta para que las instituciones puedan mejorar su infraestructura y realizar proyectos de refacción, ampliación y mantenimiento de sus instalaciones.

Entre los objetivos de este programa se encuentran: fortalecer las instituciones, mejorar su infraestructura, generar trabajo, dinamizar y reactivar. Vale destacar que el apoyo económico podrá ser utilizado en mano de obra y compra de materiales.

En Mar del Plata son varios los clubes que comenzaron, desde hace un tiempo, a preparar un proyecto para poder mejorar las instalaciones de sus campos deportivos. Se recuerda que salvo un par de excepciones, en la ciudad, todos los clubes cuentan con predios propios a partir de una política que desde la Liga Marplatense permitió dar ese salto en la década del 90.

De acuerdo a la información oficial, el Estado Nacional aportará $500 millones para contribuir al fortalecimiento de más de 1000 clubes de barrio y entidades deportivas en todo el país.

Los clubes de barrio y las instituciones deportivas pueden aplicar a este programa para realizar mejoras en su infraestructura. Los proyectos presentados deberán estar incluidos en algunas de estas líneas de acción: Construcción de espacios deportivos en exterior, reformas en vestuarios, accesibilidad, seguridad, readecuación del sistema eléctrico, mejoras en cubierta, cocina y pintura general.

El Marplatense se contactó con varias instituciones deportivas de la ciudad para conocer más detalles acerca de esta decisión del gobierno nacional.

De momento, 12 entidades locales han presentado su documentación requerida al ministerio de Turismo y Deportes que preside Matías Lammens y que tiene, en el área deportiva, a la marplatense Inés Arrondo.

El listado de clubes que iniciaron el trámite lo integran Quilmes, Talleres, Deportivo Norte, General Urquiza, El Cañon, Atlético Mar del Plata, Kimberley, River Plate, San Isidro, Independiente, Alvarado, Libertad, San Lorenzo y el club Lanús de Mar del Plata.

Así, las instituciones tienen que preparar un presupuesto oficial, sumar a ello la documentación solicitada (inscripción en personería jurídicas, balances, inscripciones en organismos tributarios, etc) con lo cual algunas no pueden pasar algunos filtros. Todo se carga en un apartado que brinda el ministerio y luego de un análisis, confirma o no el trámite.

"Por lo que tenemos entendido se destinan $500 mil para obras de refacción o ampliación. Nosotros tenemos planteado la refacción total de los cuatro vestuarios del campo Deportivo Juan Montoya, que fue vandalizado hace un tiempo", señalaron desde el club San Lorenzo a este medio.

Una vez aprobado el trámite, el estado nacional deposita un monto del presupuesto en una cuenta bancaria del club o institución y el resto lo destina a una tarjeta para la compra de los materiales, para que cada usuario destine, a su criterio, los elementos a adquirir.

"Los clubes profesionales no están pudiendo hacer el trámite", deslizó una fuente del fútbol a El Marplatense. "Se está trabajando en ese sentido para que todos, al menos los que pueden tener la papelería al día, ingresen sus solicitudes y después se verá si se aprueba o no", agregaron.

En la mayoría de los casos, los clubes marplatenses (en este informe los relacionados al fútbol, se recuerda que la Liga Marplatense tiene 32 instituciones afiliadas) optaron por pensar en refacciones en sus campos deportivos, considerados "la mejor inversión que un club pueda realizar", como señalan los referentes a este medio.

"Qué mejor que poner el dinero donde más se necesita", resaltaron desde Kimberley. "Queremos aprovechar este impulso, y algo también puede ir a la sede social que como todos saben es grande y brinda muchos servivios", concluyeron.