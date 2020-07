Si el mundo se termina, que sea mientras leo

Por Juana Martí

Alguien alguna vez ha respondido frente a la pregunta "¿qué súper poder te gustaría tener?", leer los pensamientos. Un poco es lo que pasa cuando leemos. Entramos en la cabeza de otra persona, en el mundo que creó. Sabemos cómo piensa, o vamos descubriéndolo.

Esa es la contradicción de la lectura. Si bien es una actividad más bien individual, fomenta ese aspecto tan emocional como el de crear vínculos. El primero es el que armamos con el autor, o con el personaje dentro de ese mundo que nos propone.

Después, proponérselo a alguien más es parte de ese placer que genera la lectura. No hay relación más exquisita que la de quienes saben compartirlo. Animar a la lectura, hacer que otro tenga ganas de leer lo que vos leíste, seducirlos. O simplemente exponer los sentimientos que te causó.

Laura Martínez y Gonzalo Benoffi lo saben y supieron encontrar la forma de depositar el contenido que transmite la lectura. Así fue que armaron Clubes de Lectura para recomendar libros entre diferentes personas motivadas por esa necesidad de seguir siendo parte un ratito más del mundo que terminamos de leer.

Y la cuarentena no los frenó, por el contrario, el libro fue una gran compañía en el medio de esta pandemia que nos obligó a encerrarnos en nuestras casas. Si de esa forma cuidábamos la salud del otro, la de ellos puerta para adentro la cuidaron leyendo.

En el caso de Laura Martinez, su Club de Lectura ya tiene 23 años. "A los 42 quedé embarazada de mi último hijo, y en el reposo volví a leer y pensé: "No puede ser que haya dejado la lectura", contó.

Y así fue que se propuso y logró fundar un Club de Lectoras. "Con una amiga, Viviana Caruso, nos encargamos de buscar 12 personas mínimo, para que haya una reunión mensual en cada casa", explicó.

"Habremos juntado 15 inicialmente, y así arrancamos, hace 23 años. De las originales, 4 fallecieron, por lo que después se sumaron nuevas integrantes", contó.

El club tiene un reglamento. Todas pagan una cuota de $250, y con el total de la plata compran libros. La modalidad es libre, es decir, cada una elige el que quiere leer.

"La anfitriona de cada mes se encarga de comprar, así que los géneros van variando según los gustos", detalló Laura.

En cada reunión, es una distinta la que recibe a las demás, y el objetivo es comentar el libro que cada una leyó. "Lo más enriquecedor de leer es poder comentarlo, sobre todo cuando vemos que las 12 opinamos diferente", expresó.

Hay un orden tanto para definir quién empieza a comentar y quién sigue, como para devolver el que se leyó y elegir uno nuevo para el próximo encuentro. "Va cambiando para que todas puedan empezar una vez cada una y siempre tener la oportunidad de elegir primera", indicó.

"Conocimos gente, surgieron nuevas amistades. Con el tiempo ya sabes los gustos de cada una, diferentes. Son 23 años de amistad", reflexionó Laura.

Además, contó que este año descubrieron muchas escritoras marplatenses a raíz de la incorporación al grupo de "una mujer que pertenece a SADE (Sociedad Argentina de Escritores)".

"Nos recomendó un montón excelentes que vas a las librerías y no te las nombran. Incluso entró una de ellas al grupo hace poco", apuntó.

Y la cuarentena no impidió que sigan conectadas. "Busqué por internet los 100 cuentos cortos más famosos de la literatura y propuse leer todas un mismo cuento por día y comentarlo por whatsapp", indicó.

"Entre nosotras dijimos, esperemos no tener que leerlos todos", dijo entre risas.

"Algo nuevo, porque nunca habíamos leído cuentos. Es una forma de mantenernos unidas. La reunión de marzo la tuvimos que suspender y esperamos un mes a ver qué pasaba pero cuando nos dimos cuenta que no íbamos a poder empezamos", señaló. "Vamos por el 70 más o menos", agregó.

"Es una forma de seguir y aprender. Cada cuento te deja algo, te enteras de un hecho histórico o teorías que ni sabías que existían o algún personaje verídico", manifestó Laura.

"Ahora la idea es que piensen cuál fue el que más les gustó", concluyó.

Por otro lado, Gonzalo Benoffi inició con su Club de Lectura "Sgt Pepper's Reading Club MDQ" el 20 de junio de 2019. "La idea era armarlo pero no enfocado en los libros en particular, si no en las personas. Por eso decimos que somos un Club de Lectores", expuso.

De la misma forma que el anterior, no proponen una lectura fija. "Para no atar a la personas a leer algo que no le gusta o a no poder conseguirlo por temas económicos", sostuvo Benoffi.