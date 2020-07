Bajo estricto protocolo sanitario reabren bares y restaurantes en Bahía Blanca

Los bares y restaurantes reabrirán este lunes sus puertas en Bahía Blanca, bajo estrictos protocolos sanitarios y tras más de 128 días de estar cerrados debido a la pandemia de coronavius.

Los locales podrán estar abiertos hasta la medianoche con una ocupación del 50 por ciento de la capacidad, mientras que los clientes deberán usar tapabocas en forma obligatoria durante el ingreso, egreso y al concurrir a los sanitarios.

La reapertura de bares y restaurantes fue acordada la semana pasada entre las autoridades comunales y representantes del sector luego que desde el Gobierno provincial se indicara que Bahía Blanca está en fase 4 pudiendo acceder a la reapertura de distintas actividades, entre ellas las de los bares y restaurantes.

Desde la comuna se informó que entre otras medidas dentro del protocolo "los locales deberán disponer de alcohol en gel o alcohol al 70% como así también la desinfección obligatoria de las manos al ingresar y salir, y colocar trapos de piso con lavandina al 0,1%".

"En cuanto al espacio estará permitido un máximo de cuatro personas, excepto grupo familiar primario, 1,5 metros de distancia entre las mesas con rotación para desinfectar e higienizar como así también respetar las distancias preventivas, entre otras", agregaron.

Por su parte, el secretario de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y Afines de Bahía Blanca, Rodolfo Perata, indicó que si bien la apertura de los negocios gastronómicos está autorizada, "algunos lo harán hoy, otros mañana y el fin de semana".

"Así como el delivery fue una herramienta que permitía caminar un poco y poder no estar cerrado y después el take away, esto va a llevar tiempo", agregó Perata.