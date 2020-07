Boxeo a ocho rounds, sin protección y sin jueces: las reglas para la pelea de Mike Tyson

Hace algunos días el mundo del boxeo se conmocionó con el anuncio oficial del regreso de Mike Tyson al ring para una pelea ante Roy Jones Jr. El combate, que se llevará a cabo el próximo 12 de septiembre en el Dignity Health Sports Park en Carson, California, tendrá reglas especiales que ya se han dado a conocer.

Tyson, de 54 años, no pelea desde su retiro en 2005, mientras que Roy Jones también tiene años de inactividad. Para protegerlos lo máximo posible, se ha llegado a algunos acuerdos, como que la pelea está pactada para ocho rounds, no utilizarán protección en la cabeza y, algo de lo que más llamó la atención, es que no habrá jueces.

"Tyson y Jones Jr no llevarán protectores en la cabeza. Estarán usando guantes de 12 onzas y no habrá jueces presentes para anotar la acción", dijo Andy Foster, director ejecutivo de la Comisión Atlética del Estado de California para el sitio Boxingscene."De esta manera no habrá un ganador, al menos que de alguna forma alguno de los dos sea noqueado o que uno de los dos no se considere apto para continuar", agregó.

Foster señaló que la pelea se detendrá si alguno de los dos sufre alguna herida de gravedad. El combate será arbitrado por el experimentado Ray Corona, quien tendrá la misión de controlar a los dos púgiles.

Mike Tyson: "No sé cómo tomarlo con calma"

Mike Tyson, quien firmó su contrato mientras fumaba marihuana, habló sobre la pelea y señaló que ambos boxeadores saben cuidarse dentro del ring. Además, aseguró que cuando sube al ring da siempre el 100 por ciento, por lo que no sabe cómo tomarlo con calma.

"Ambos somos luchadores consumados. Sabemos cómo cuidarnos ... estaremos bien. Confía en mí. "Estoy buscando ser el 100% de Mike Tyson en el ring. No sé cómo tomarlo con calma, no se hacerlo de esa manera. No sé, Roy tendrá que lidiar con esto", señaló para ESPN.

El evento será pago por evento e irá acompañada de un documental de diez episodios, en los que se verán todos los preparativos para la pelea.

Fuente: Marca