Delincuentes se hacen pasar por personal de salud para robar en edificios

Bajo cualquier modalidad se han intentado robos, siempre. El ingenio para los ilícitos no para de sorprender. Muchos son los casos de delincuentes que se visten de policías para vulnerar a las víctimas. Pero en la actualidad, aprovechando el contexto de la pandemia, el "camuflaje" resulta otro: trabajadores de la salud.

Si bien aún no han logrado su cometido, los intentos comenzaron en los edificios, según explicó el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERyH), Juan Domingo Rodríguez.

"Ya tuvimos varios casos de gente que se ha presentado informando que son del SAME, personal de Salud e inclusive con los uniformes para entrar a los departamentos manifestando que van a hacer los hisopados sin cargo", comenzó el referente del sector.

Y alertó: "Por suerte los encargados de edificio son personal esencial y están muy atentos y no han permitido que ingresaran. Por ese motivo, alertamos a todos los encargados que no dejen entrar a nadie sin autorización".

En cuanto a la tarea de los encargados de edificios frente a la pandemia, Rodríguez informó que "estamos bien, no hay casos entre nosotros. La mayoría de los encargados de edificio están expuestos, pero se cuidan. De todas maneras, hay edificios en los que no usan el barbijo y no toman las medidas de seguridad. Estamos haciendo un informe para presentar en el Ministerio de Trabajo para que sean inspeccionados".

Asimismo, avisó que "los espacios comunes como pasillos y quincho, hay que tratar de evitar que la gente circule. Los encargados tienen que tratar que la población del edificio no ande circulando", para cuidarse sanitariamente y evitar la propagación del virus.