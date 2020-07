Feriantes de Plaza Rocha presentaron un protocolo para volver a la actividad

Como era de suponer, los feriantes de Plaza Rocha se cansaron de esperar y, ante la reapertura de muchos lugares y sectores económicos de Mar del Plata, decidieron el martes armar sus puestos. No obstante, Inspección General lo impidió y propusieron una reunión con la secretaría de Producción, que este miércoles por la mañana los recibió.

En la misma, referentes de los feriantes presentaron un protocolo sanitario para retornar a la actividad. Entre las propuestas hay distintas variantes como ocupar más calles para mantener la distancia o alternar días de trabajo.

De estas cuestiones, la feriante y referente Vanesa Córdoba dialogó con El Marplatense y confió que "fuimos citados para traer un protocolo sanitario. Desde la secretaría de Producción dijeron que nunca nos habían escuchado y es el organismo que puede empujar para que volvamos a nuestra actividad".

Entre las propuestas, Córdoba detalló que "el distanciamiento social, que haya espacios entre los feriantes, usar el alcohol en gel, el tapaboca. Los protocolos de ferias a nivel nacional son muy sencillos de llevar a la práctica. Al ser tantos, lo que necesitamos es descomprimir. Lo que estamos pidiendo es ampliar el espacio, trabajar en calles aledañas o utilizar tres manzanas por el contorno de la feria".

"La otra propuesta fue trabajar dos días por terminación de DNI. Que trabajen dos días los que tienen terminación par y otros dos, los impares", agregó.

"El jueves van a tener una reunión, en la que van a hacer fuerza para que nosotros volvamos al trabajo. No sabían que existía una Ordenanza desde el 2017 (23.354) y eso les sirve como herramienta para ayudarnos a regresar a la actividad", afirmó la referente.

En cuanto a la situación que atraviesan los feriantes, Córdoba confesó que es crítica y que "una de mis compañeras me tuvo que pasar alimentos porque ya no sé de dónde sacar. Y en mi condición hay muchas familias más. Si no trabajamos no tenemos otro tipo de ingreso. Somos informales, pero trabajamos. Ya no sabemos a quién acudir".

"Desarrollo Social dio una bolsa de alimentos en mayo y nunca más. No tienen la obligación, pero ante la emergencia que hay, con una bolsa de cinco productos, no podés vivir cuatro meses", cerró a la espera de una respuesta positiva.