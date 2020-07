Nace el Sup-Skate, un nuevo deporte en Mar del Plata

Por Marcelo Marcel

Cuna de grandes campeones del patín carrera, tenis, boxeo, en ciclismo, automovilismo y el básquetbol, Mar del Plata se caracterizó además en los deportes náuticos, en todas sus versiones y, en el último tiempo, en aquellas disciplinas que derivan de ellas, para abarcar un público sediento de nuevas alternativas de diversión, esparcimiento y contención social.

Muchas veces se ha dicho - y con razón- que Mar del Plata es la cuna del deporte de Argentina, ya sea por lo enumerado anteriormente con exponentes como Nora Vega y Claudia Rodríguez, Juan y Esteban Curuchet, Christian Ledesma, Guillermo Vilas u Horacio Zeballos, Uby Sacco, Peñarol, Aldosivi y tantos otros, como Martín Passeri o los hermanos Rosso...o por haber sido sede de los Juegos Deportivos Panamericanos y las sedes deportivas que quedaron.

En el último tiempo, los deportes de agua mostraron la aparición del Stand Up paddle Board, o el SUP, que ya tiene más de ocho años de vida, con chicos y chicas que arriba de una tabla, sobre el agua, se ayudan con una pala para deslizarse. Miles de personas ya lo eligieron.

Uno de los instructores de esta disciplina es Gabriel Nannini, un pionero además en el Bodyboarding, competidor del primer circuito nacional en Mar del Plata. Y desde hace un breve tiempo ha incursionado en otra disciplina, totalmente nueva para la ciudad.

Se trata del Sup-Skate, un nuevo deporte con un buen entrenamiento para cuando no hay clima de olas. Esta disciplina mezcla sup, surf y skateboarding practicando movimientos y rutinas de estos atractivos deportes con el entrenamiento físico apoyado en el trabajo de equilibrio, neuronal, de concentración, adrenalina, diversión y fuerza.

Gabriel Nannini brindó detalles a El Marplatense, ya que "es un nuevo deporte, mezcla de SUP, la del remo parado y el clásico Skate, proveniente del surf, también llamado patineta".

"Se practica con un taco resistente con una base de goma que hace que uno traccione el asfalto o suelo en superficies planas como Varese o Playa Grande, es como un Stand Up Paddle en asfalto", graficó Nannini, con más de 40 años en los deportes náuticos.

"Lo lindo es que no se bajan los pies de la tabla, no es riesgoso y tiene la ventaja de hacer los mismos movimientos del SUP y no tenemos que andar poniéndonos y sacándonos el traje de neoprene, con lo que ello significa. Mirá si tengo experiencia en eso de ponernos y sacarnos el buzo, enjuagarlo y esperar que se seque para usarlo al otro día...más en esta época esto no influye en este deporte", comentó.

Nannini es actualmente instructor de SUP desde hace 8 años en el Torreón del Monje y todos los fines de semana, en Varese, reúne a un grupo de personas para dar las primeras enseñanzas del Sup-skate.

"En la página de Instagram Sup-Skate Mar del Plata pueden encontrar más datos, así que los invito a sumarse, estamos dando los primeros pasos, es algo novedoso que en otros países ha comenzado a asomar, por lo que necesitamos meterle fuerte acá en Mar del Plata", confirmó, a la vez que dejó su contacto por wsp al 2235455228 o 2235134570 "para probar una clase".