Taccone sobre los gimnasios: "Muchos no van a poder reabrir"

La reapertura económica decretada en los últimos días trajo, además, algunas habilitaciones en el ámbito deportivo, como la extensión horaria de algunas actividades y permitió, asimismo, la práctica del tenis o del padel, al tiempo que aún quedó rezagado lo referido a gimnasios.

En los últimos tiempos, desde la Cámara de Gimnasios han presentado un protocolo e incluso realizó una prueba piloto con la presencia de funcionario del municipio. Hubo avances pero no como para poder habilitarlos.

Estos temas fueron abordados por el concejal de Acción Marplatense Horacio Taccone, de vínculo fuerte con el deporte por su función al frente del EMDER y ser referente dirigencial del club Once Unidos, uno de los de mayor crecimiento en Mar del Plata.

Para el funcionario, la vuelta del tenis o el padel, "funciona excelente, con un protocolo espitulado. Las personas van a los clubes, juegan y se van. No hay reclamos ni ningún otro pedido. Es un buen ejemplo ese para otras actividades relacionadas al deporte", explicó Taccone a El Marplatense.

De acuerdo a su experiencia, no ve con buenos ojos el desarrollo de los gimnasios en un corto plazo ya que "es un tema que viene demorado". "Se esta hablando de achicar la maquinaria de gimnasios y en algunos casos sabemos que muchos no van a poder reabrir porque no les da la ecuación económica", añadió.

Consideró que "el resto como pilates, etc lo veo relacionado a un espectro de sociedad importante porque sabemos que hay disciplinas del deporte que hay que trabajarlas mas pensando en beneficios de la salud que como deportes en si".

"Esta pandemia ha generado un daño emocional muy grande y un deterioro ya que la persona está dentro de una casa encerrado y acostumbrado a hacer deporte, les ha provocado un daño", reconoció Taccone.

El edil de Gustavo Pulti dijo que "de esto salimos todos juntos, no como slogan de una campaña. Pero considero que es así. Va a haber gente muy golpeada realmente", y agregó que "hay que pensar más en nosotros y dejar de pedir que el estado nos proteja. Nosotros tenemos que ser mas inteligentes. Hay que tomar conciencia porque si no hacemos las cosas bien esto va a durar mucho más de lo que pensamos", reflexionó el concejal.