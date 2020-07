Quieren condonar tasas a recuperados de coronavirus que donen plasma en Mar del Plata

El presidente del bloque de concejales de Vamos Juntos, Alejandro Carrancio, presentó un proyecto de ordenanza para que se le condone el pago de la Tasa de Servicios Urbanos (TSU) por el plazo de un año a quienes se hayan recuperado de coronavirus y donen plasma para ayudar a otros infectados en el marco de la pandemia en el distrito de General Pueyrredon.

En el expediente, al cual El Marplatense tuvo acceso, el edil destacó “la acuciante necesidad de incentivar la donación de plasma de aquellos ciudadanos que hayan tenido alta médica por COVID-19”

Remarcó que “el plasma se obtiene a partir de una donación de sangre de un paciente recuperado de coronavirus y se trata de un líquido transparente y ligeramente amarillento que representa el 55% del volumen total de sangre, donde se encuentran suspendidas las células sanguíneas como glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas”.

A su vez, resaltó que “cuando una persona se infecta con un virus, patógeno o microorganismo que lo enferma la primera respuesta parte del sistema inmune. Este produce anticuerpos con las células de los glóbulos blancos, que van a permanecer en la sangre por un período de tiempo para protegerlo de próximas infecciones”.

A continuación, Carrancio explicó que aquellas personas que hayan tenido covid-19 pueden donar plasma habiendo transcurrido 28 días desde que desapareció la sintomatología o 14 días después de haber recibido una prueba negativa. En tanto, es necesario pesar más de 50 kilos; tener entre 18 y 65 años; no ser diabético insulinodependiente y, en el caso de las mujeres, no haber cursado más de tres embarazos”.

“Conjuntamente, dentro de los requisitos para ser donante es necesario no haber padecido ningún tipo de cáncer; no tener stent ni cirugías cardíacas; no tener enfermedades de transmisión por sangre y no haberse realizado tatuajes ni endoscopias digestivas en los últimos 6 meses”, añadió.

Con la presentación de la iniciativa, el oficialismo pretende generar una mayor conciencia local a través de un incentivo económico. En el plasma se encuentran los anticuerpos que las personas que ya recibieron el alta pueden donar para que sean pasados a un paciente que, por razones de su inmunidad o complicaciones por otras enfermedades, no pueda neutralizar el virus.

El pasado 23 de julio, el Senado nacional convirtió en ley el proyecto que dispone crear una campaña nacional para la promoción de la donación voluntaria de plasma sanguíneo, proveniente de pacientes recuperados de la coronavirus de todo el país.