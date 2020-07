Solidaridad en tiempos de pandemia: juntó $140 mil en 48hs y podrá hacerle frente al cáncer

Carlos Rodriguez fue diagnosticado de tricoleucemia un mes atrás y, gracias a la solidaridad de quienes aportaron dinero para que pueda comprar los medicamentos que necesita, este martes comenzó el tratamiento oncológico con quimioterapia.

Treinta días atrás, a Carlos Rodriguez le informaron que se había quedado sin defensas en medio de la pandemia del coronavirus y que tenía que comenzar un tratamiento urgente. En su cuerpo, había comenzado a avanzar una enfermedad, un tipo de cáncer, llamada tricoleucemia.

Sin obra social, no todo fue tan fácil como debía serlo. El cuerpo médico del Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata (HIGA), quien lo diagnosticó, no contaba con los medicamentos necesarios para tratarlo. "Venite en la semana que te interno, me dijo la doctora, pero cuando fui al hospital la medicación no estaba", recordó en diálogo con El Marplatense.

Rápidamente, y por el temor de la médica, quien insistía en la importancia de comenzar el tratamiento cuando antes mientras sus valores empeoraban, Carlos Rodriguez y su familia comenzaron las gestiones para conseguirlos. Primero, lo pidieron a La Plata, donde le dijeron que "no lo habían comprado", aunque figura en el vademécum​ de la mediación gratuita y debería haber estado disponible.

En ese momento, empezaron a tirar redes a todos los lugares que pudieron, pero "nadie pudo solucionar nada" y él seguía sin su medicación. "Estoy regalado", sentenció Rodriguez al explicar que sin los remedios es un paciente "neutropénico", es decir sin defensa alguna, en medio de una pandemia.

Este miércoles, él, su familia y quienes lo conocen decidieron hacer "algo medio loco". Abrieron una cuenta de Facebook para visibilizar el problema que atravesaba y dejaron disponible un número de CBU, una cuenta, para quien quisiera colaborar: en sólo 48hs juntaron 140 mil pesos.

Sin embargo, destacó que, más allá de la alegría, la medicación debería haber estado. "No depende del hospital, se la mandan de la Secretaría de Salud de La Plata, a donde llamé 30 veces, acá lo que pasó fue que el Estado no estuvo presente. Si yo no lo resolvía, no se que hubiera pasado", remarcó.

Ahora, piensan en la recuperación. Según indicó, si todo marcha bien, se trataría de una sola sesión de quimioterapia, que durará siete días, y después continuará con un tratamiento con medicamentos. "Increíble como colaboró Mar del Plata", concluyó.