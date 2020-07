Sin casco no hay combustible: "Hay un riesgo inminente de conflicto y de agresión hacia el playero"

Desde la seccional local del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) expresaron su preocupación este viernes ante la falta de información respecto a cómo será la aplicación del proyecto "Sin casco no hay combustible", que presentó el oficialismo esta semana en el Concejo Deliberante, y a la ausencia de diálogo con los trabajadores de las estaciones de servicio.

A través de un proyecto de ordenanza, el concejal oficialista Agustín Neme propuso que se prohíba la venta de combustible en estaciones de servicio y/o expendedores de combustibles inscriptos y habilitados en el Partido de General Pueyrredon para vehículos ciclomotores, motocicletas, triciclos motorizados y cuatriciclos cuando su conductor y acompañante no lleven consigo el casco reglamentario pertinente y debidamente colocado.

"El concejal Neme habla de ponerse de acuerdo los usuarios, el Municipio y los dueños de las estaciones de servicio, pero nada dice de los trabajadores. Lamentamos no haber sido convocados, en principio, a una discusión de estas características", afirmó Gastón Villatoro, secretario general de SMATA Mar del Plata, en diálogo El Marplatense.

Además, puntualizó en los problemas que tendría el proyecto en su aplicación. "Hay un riesgo inminente de conflicto y de agresión hacia un playero que no tiene porqué ejercer el contralor de una norma. Va alguien sin casco a una estación de servicio, en un lugar alejado de la ciudad, solicita que le carguen combustible, el trabajador le dice que no y no sabemos en qué termina", alertó.

El proyecto, que ya cuenta con el aval de funcionarios municipales como el secretario de Seguridad de General Pueyrredon, Darío Oroquieta, tiene como antecedente una propuesta de similares características que presentó el ahora diputado provincial Maximiliano Abad cuando ocupaba una banca en el cuerpo legislativo local.

"Nosotros lo habíamos debatido con Abad y hoy mantenemos la misma posición: Estamos de acuerdo con que las personas utilicen casco por la protección, pero no podemos ejercer el control de la aplicación de una norma", remarcó Villatoro.

El proyecto de ordenanza será tratado próximamente en el Concejo Deliberante. Sin embargo, desde la seccional local del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) insistieron en que "hasta el día de hoy, nadie ha llamado a nuestra organización para plantear esto en una mesa de diálogo al respecto y cómo implementar una ordenanza de estas características".

"Veremos cómo se implementa. Ni siquiera piensa que el sector empresario debiera hacerse cargo de una ordenanza de este tipo. Lo más lógico sería que lo haga el personal municipal", concluyó Gastón Villatoro, secretario general de SMATA Mar del Plata.