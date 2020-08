Funcionario provincial afirmó que Mar del Plata debería ir a "Fase 0 por 7 días"

Luego del último parte emitido anoche que detectó 84 nuevos casos de coronavirus en General Pueyrredon, el coordinador del ministerio de Seguridad de la Provincia en Mar del Plata, Rodolfo "Manino" Iriart se refirió este sábado a la situación epidemiológica de la ciudad y afirmó que la ciudad debería ir "Fase 0 por 7 días".

A través de sus redes sociales, el ex diputado provincial sostuvo que retroceder de fase "no serviría en algunas ciudades", porque "la economía ya no da esa opción y no se respetaría". En este sentido, consideró que en aquellos lugares donde se avanzó en la apertura de actividades, como Mar del Plata, se debería volver a fase 0 para detener el virus.

Aunque no sea políticamente correcto digo: bajar una Fase creo que no serviría en algunas ciudades. La economía ya no da esa opción y no se respetaría. Para detener el virus se debería cerrar todo (Fase 0) por algunos pocos días. En ese tiempo habría que hacer 4 acciones:

HILO — Rodolfo Manino Iriart (@ManinoIriart) August 1, 2020

Asimismo, remarcó que en ese momento habría que "hacer 4 acciones":

Testear geriátricos y sus trabajadores .

. Testear a todo el personal de salud público y privado .

. Conjugar en lo posible los testeos municipales con los programas nacionales para hacer un mapa epidemiológico rápido en lugares considerados de riesgo .

. Evaluar cerrar las ciudades sin entradas ni salidas, avisando y difundiendo la situación para el abastecimiento previo y así evitar problemas en ese periodo.

"Con este mapa se podría tomar decisiones certeras para abrir las economías en el corto plazo", destacó. Asimismo, concluyó que luego de ese estricto aislamiento por siete días, donde se deberían realizar testeos masivos y diagnóstico, Mar del Plata tendría que avanzar a una "apertura total de la economía con barbijos y distancia social, y control más estricto de entradas y salidas a las ciudades".