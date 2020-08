Pinamar vuelve a fase 4: el intendente pidió “responsabilidad”

El intendente de Pinamar, Martín Yeza, confirmó que vuelven a Fase 4 dado el brote de estos últimos días y donde ya fueron confirmados 12 casos positivos en las últimas 48 horas.

Su distrito pasó en una semana de 2 casos activos de coronavirus a 12 pacientes. El mandatario pidió responsabilidad y que no hagan reuniones sociales ni actividades deportivas.

“El pedido es sencillo: no hagan reuniones sociales; no vayan al gimnasio; no vayan a realizar actividades deportivas en conjunto; no saluden con la mano ni dando besos; no compartan el mate; lávense las manos constantemente y extremen las precauciones sanitarias en su hogar y en sus lugares de trabajo”, enfatizó el jefe comunal.

El decreto que confirma el regreso a fase 4 suspende de manera momentánea las reuniones sociales, las actividades en gimnasios y las prácticas de otros deportes.

El brote de contagios de las últimas semanas preocupa a los vecinos y a las autoridades locales y es posible que en las próximas horas se anuncien más contagios ya que por ejemplo hay 6 casos que esperan resultados. Además de casi 70 personas aisladas todas de contacto estrecho con los primeros casos, se espera que se anuncien entonces cuáles serán las actividades que quedarán vedadas hasta que la ciudad pueda bajar el número de casos y pasar nuevamente a fase 5.