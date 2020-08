Rodrigo Villamarín: "El año internacional está perdido"

El atleta paralímpico Rodrigo Villamarín no detiene su marcha a pesar de la pandemia. Si bien el futuro de las competencias no es claro, o al menos no está en un horizonte cercano, continúa entrenando en Mar del Plata junto a David Coronel para estar preparado.

"Entrenando como se puede la verdad. Al principio, entrené en casa con lo que tengo. Mancuernas, una máquina para hacer aeróbico, abodminales y cosas básicas que se puedan hacer en casa. Ahora estoy yendo a la casa de mi entrenador, tres veces a la semana. Ahí tenemos el equipo y hago el entrenamiento de pesas, puedo entrenar bien", explicó Villamarín en una charla con El Marplatense.

Esta alternativa le permite continuar haciendo el trabajo de pesas, ya que "no hubiera tocado el banco" de otra forma. Mientras tanto, con el futuro incierto en cuanto a las competencias, participó como diversión en algunos torneos online que se ralizaron para "incentivas a los atletas a que sigan entrenando".

Antes de que se desate la pandemia, estaba programada una Copa del Mundo en Colombia, a la cual el marplatense iba a dirigirse. Iba a ser su último torneo antes de Tokio 2020, competencia para la cual tiene la marca mínima para ingresar, pero dependerá del Comité Paralímpico Internacional.

"En pesas clasifican sólo los 8 mejores del mundo. Lo que tengo yo es la marca mínima, y a partir de ahí te pueden dar una invitación para ir, pero depende del comité paralímpico internacional. La tengo yo y la tienen otros 30, 40 atletas más", detalló Rodrigo.

Las expectativas de Villamarín para lo que resta del año pasan por "poder entrenar tranquilo". "Torneos ya no creo que se pueda hacer algo. Si sale todo bien, capaz algún torneo nacional, pero el año internacional está perdido todo. Cuando termine esto si se puede volver a entrenar bien, dos o tres meses porque perdimos un montón, no estoy al 100%", concluyó.