Instituciones de salud de Provincia y Nación le piden a Montenegro que convoque al Consejo Asesor de coronavirus

El número de casos positivos de coronavirus de los últimos días elevó el alerta sobre la situación epidemiológica en el distrito de General Pueyrredon.

En ese marco, efectores de salud de la Provincia y la Nación con asiento en la ciudad elaboraron un pedido al intendente Guillermo Montenegro, reclamando que hace cuatro meses que no se reúne el Consejo Asesor de Prevención e Intervención para el abordaje del coronavirus, influenza y/o cualquier otra mutación a futuro", que fue aprobado por la Ordenanza N° 247102, y que no se reúne desde abril.

"Se considera oportuna la pronta convocatoria del Consejo Asesor para el desarrollo de políticas conjuntas, que den respuesta y lleven tranquilidad a la población", argumentaron en la nota que fue acompañada por el bloque de concejales del Frente de Todos.

"Luego de la presentación, se espera que el próximo martes pueda desarrollarse este encuentro", añadieron.

Cabe recordar que a concejal de Acción Marplatense, Paula Mantero, consideró hace casi una semana que “urge” convocar al Comité de Crisis y pidió “evitar modelos reduccionistas de gestión ante la pandemia” en el distrito de General Pueyrredon.

En ese contexto, la edil expresó que “el gobierno municipal debe convocar al Comité de Crisis, no está funcionando, no es convocado y no es considerado para la evaluación de la información ni de las decisiones”. "Desde abril que no se reúne este Comité", puntualizó Mantero en declaraciones a El Marplatense.

En relación a la evolución de los indicadores de la pandemia en Mar del Plata, la concejal consideró que “la forma de articular las opiniones, recomendaciones y respuestas que demanda la coyuntura en la ciudad debe ser el Comité de Crisis que se creó el 12 de marzo para ser integrado por la Secretaría de Salud, la Región Sanitaria VIII, el INE, el HIGA, el Materno Infantil, el Colegio de Médicos, el Colegio de Bioquímicos, la Sociedad Marplatense de Infectología, la Dirección de las Clínicas Privadas, PAMI, INAREPS, la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Universidad FASTA y tres miembros de la Comisión de Calidad de Vida y Salud Pública del Concejo Deliberante, todos ellos con la coordinación del Ejecutivo municipal”.

Y disparó que “la ausencia de convocatoria es injustificada y posiblemente responda a una visión reduccionista de la crisis sanitaria”. “Decimos reduccionista porque no hay sistematicidad en el análisis de los datos, de las tendencias ni de las perspectivas. Tampoco se trabaja en una buena coordinación institucional ni se aprovechan dispositivos existentes en la ciudad que responden a diferentes jurisdicciones y sectores. El INE, la Región Sanitaria VIII, las clínicas privadas, los colegios profesionales, los distintos sectores políticos que deben funcionar con una sola coordinación”, afirmó la concejal opositora.

Por último, Mantero señaló que “la elaboración de respuestas que demanda esta realidad cambiante y de difícil predicción no puede basarse en una modalidad de gestión ni fragmentaria ni personalizada”.