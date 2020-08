Preocupación de la Justicia ante posibles siniestros por el incremento de ciclistas

El Fiscal General de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, se refirió al incremento de la circulación de bicicletas en la ciudad y mostró su preocupación por un posible aumento de siniestros viales. "Deberiamos estar atentos al aumento del transporte ciclomotor", sentenció.

"Se incrementó en un 22% la venta de bicicletas. Es una cuestión que también nos genera una preocupación a futuro. Si bien es cierto que es uno de los mejores transportes a nivel individual, más en pandemia para evitar el transporte público, es el más desvalido de los vehículos locomotores, y suelen ocurrir colisiones entre autos y bicicletas", señaló Fernández Garello en diálogo con el programa Antes que sea tarde, por Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7).

En este contexto, el fiscal general remarcó que "este necesario y saludable incremento del uso de la bicicleta, es posible que incremente el número de siniestros". En Mar del Plata, el uso de este tipo de transporte es favorecido por las distancias más "cortas" a diferencia del área metropolitana de Buenos Aires, pero falta la aplicación de bicisendas. "Hemos tenido una comunicación muy fluida en esta situación, no es un tema exclusivamente que debamos resolver del poder judicial", aclaró el fiscal.

"Son vehículos que no tienen una defensa como tiene un automóvil. Lo ideal sería poner el foco estas cuestiones, en una ciudad como esta que por las distancias se presta al uso de bicicletas… Por ejemplo, hay tres clínicas muy importantes de la ciudad casi sobre el mismo eje, aunque sea para trabajadores de salud sería interesante pensar en una situación de esta naturaleza para que eviten subirse al colectivo", destacó Garello.

Durante el 2019, según detalló el fiscal general, hubo 1500 accidentes que se transformaron en causas penales. "Muchos de estos son episodios entre motos y vehículos, y en una menor medida bicicletas. Muchos de los accidentes en Mar del Plata no se producen en avenidas, si no sobre las bocacalles. Porque el marplatense no aguanta los semáforos descoordinados y se larga por transversales, no frena en las bocacalles y ocurren estos accidentes", concluyó al respecto.