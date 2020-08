Líbano: una impactante explosión sacude Beirut

Una gran explosión sacudió la capital libanesa Beirut este martes, dañando edificios y oficinas alrededor de la ciudad.

La fuente de la explosión fue un gran incendio en un almacén de petardos cerca del puerto de Beirut, informó la cadena de noticias CNN.

Las autoridades libanesas reportan un gran número de heridos tras la explosión cerca del puerto de Beirut, según el corresponsal principal de CNN, Ben Wedeman, desde Beirut.

A video I received on WhatsApp of the scalr of explosion in #Beirut, confirming it was at the port. pic.twitter.com/bIkcyfsi0o

— Bissan Fakih (@BissanCampaigns) August 4, 2020