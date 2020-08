Necochea: Rojas destacó la ejecución de la repotenciación energética en Quequén

El intendente municipal, Arturo Rojas, encabezó la inauguración de la obra de repotenciación energética que llevó adelante la Usina Popular Cooperativa en Quequén, en inmediaciones a la exPlanta Huemul, y que dotará de mejor calidad a los vecinos y permitirá la posibilidad de radicación de nuevas empresas en el sector.

Luego del corte de cintas tradicional junto al presidente de la entidad eléctrica, Antonio Vilchez, el jefe comunal señaló que “es una obra muy importante que va a potenciar las empresas y va a dar la posibilidad de que se radiquen nuevas” y que además “refleja el trabajo en conjunto entre el municipio, la Usina y el Puerto, y lo que también demuestra que nos trazamos objetivos en común en pos del crecimiento, el desarrollo y la generación de empleo de esta comunidad que es muy pujante”.

Y siguió en el anterior sentido que “tenemos varios proyectos en común planteados, y algunos que tienen que ver con el tendido de la fibra óptica para llevar más conectividad a los barrios y a todo el sector productivo”.

Acto seguido, puso de relieve para culminar que “tenemos planeado con Provincia, y de hecho ya me he reunido por este tema con el gobernador Axel Kicillof, la posibilidad de la generación de un nuevo parque industrial que es inadmisible que no tengamos” para lo que “ya tenemos el anteproyecto en marcha para hacerlo en la playa de camiones” y que “tenemos que trabajarlo con todas las instituciones”.

Por su parte, Vilchez explicó que “le estábamos dando corriente a Quequén desde una sola línea que ya estaba recalentando los transformadores y eso hacía que, cada vez que llovía, saltaran los fusibles” para acotar que “con esta línea le estábamos pasando 17 megas y ahora, con esta obra, van a ser 27 en total, lo que va a mejorarle la calidad eléctrica a los vecinos y a las empresas”.