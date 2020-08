Kreplak: "Hay que tomar una decisión contraria a las aperturas, con más restricciones"

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, advirtió este sábado que es necesario tomar una medida "contraria" a las aperturas, "con más restricciones" porque si no continuará la escalada de contagios, que ahora también preocupa en el interior del país.

Kreplak se refirió a la estrategia que adoptarán para la próxima etapa de la cuarentena, que vence el 16 de agosto, y si bien manifestó que todavía no hay nada definido, consideró necesario restringir la circulación y las actividades. De lo contrario, convalidó que es posible que los casos puedan ascender hasta los 10.000 por día.

"Hasta que no se tome una medida contraria al ascenso, que implica más restricciones a la circulación, no van a bajar los contagios", sostuvo el viceministro de Salud bonaerense en declaraciones radiales. "En el AMBA los casos siguen subiendo y las actividades siguen aumentando, si no se toman medidas restrictivas los casos van a seguir subiendo", reiteró.

El viceministro sostuvo además que "sigue habiendo más casos (por habitante) en la Ciudad que en la provincia" porque si bien hoy "hay una diferencia de 5 a 1" en relación a los contagios diarios que se informan en cada jurisdicción, la población bonaerense es más de cinco veces mayor que la porteña.

En ese sentido, informó que en la Ciudad de Buenos Aires hay 2200 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que en la Provincia es de 870 por cada 100.000 habitantes.

En ese sentido dijo que "si llegamos a tener en el conurbano (la misma proporción) de casos que tiene la Ciudad, vamos a tener mucha demanda del sistema porteño por parte de ciudadanos del conurbano. Es un problema conjunto este, imposible entenderlo por separado. El que lo entiende por separado no entiende de epidemiología".

Asimismo, pese al espíritu más aperturista de los funcionarios porteños, el viceministro bonaerense dijo que en las reuniones con la Ciudad "coinciden en el 95%" de las cuestiones.