UTHGRA: "No podemos volver para atrás, hay que mirar para adelante"

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, sostuvo el jueves que “es inimaginable” una temporada 2021 para la Costa Atlántica "si no tenemos vacuna miles de personas del Conurbano y del interior se movilicen".

Estos dichos no fueron bien recibidos por los sectores involucrados. Tal es el caso de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos, en la voz de su secretaria general, Nancy Todoroff, quien manifestó que "Mar del Plata tiene que apuntar al turismo regional. Es verdad que la gente del AMBA y Capital, si no hay una vacuna, va atener muchos cuidados y lo que falta es que se trabaje en una campaña de concientización en el uso del barbijo, lavado de manos y distanciamiento social, y si se cumple con esto hay pocas probabilidades de contagio. No podemos volver para atrás, hay que mirar para adelante".

"Tuvo una opinión apresurada porque esto es muy dinámico y lo estamos conociendo mientras transcurre. No podemos pronosticar qué va a pasar de acá a noviembre. Y mucho menos enero", dijo respecto a los dichos de Gollan.

Además, Todoroff sentenció que el coronavirus "está focalizado en los geriátricos, en las clínicas. Hay alguno caso que otro que se filtro por algún otro lugar, pero al momento está controlado. Hay que trabajar fuertemente en que la gente sea responsable. Esa es la única salida hasta que tengamos la vacuna".

"La gente no puede dejar de trabajar porque hay casos en los que no tienen para llevar el plato de comida a su casa. Los empleadores no están trabajando y no se pueden pagar los salarios. Así que tenemos que ver cómo reactivar la economía porque no nos queda otra", añadió y destacó: "La falta de trabajo en nuestro sector es porque la gente no tiene dinero. Una cosa es ir a tomar un café y otra es ir a almorzar o cenar".

"Hay lugares que están trabajando bien porque ya tienen su clientela y están cumpliendo los protocolos. Y hay otros a los que les está costando y no saben si van a poder sostener los establecimientos abiertos. Esto es sumamente preocupante porque ya han cerrado varios y con algunos seguimos luchando para que les puedan pagar a los trabajadores", cerró la secretaria general de UTGHRA, en el marco de la reactivación del sector gastronómico.