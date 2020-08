Las panaderías venden un 50% menos "en los mejores casos"

La situación de las panaderías está "al límite" según señalaron desde el sector. Además de un incremento del precio de la harina, las ventas están en un 50% menos.

"El año pasado la harina llegó a estar 1400, después se estabilizó con la cosecha nueva (que es de diciembre a febrero) en 1200. Hoy estamos otra vez en los 1400/1450. No llama poderosamente la atención tanto la subida del precio de la harina. A partir de marzo cambiaron las reglas de comercialización, las panaderías estamos trabajando a un 50% (en los mejores casos). La situación está muy al límite. Se trabaja para poder pagar lo del día, lo de la semana. El problema son los plazos que se acortaron en toda la materia prima y los sueldos del personal", explicó Carlos Monzón, referente del sector, en diálogo con El Marplatense.

Si bien no se han generado cierres de panaderías, los propietarios "tuvieron que reducir el sueldo de los empleados por la merma en la comercialización".

"No son las mismas cajas que se hacía antes del 15 de marzo, no se recupera la venta. Estamos con ingresos muy justos y apenas llega para mantener los comercios abiertos. Necesitamos que se vuelva a una comercialización normal. Lo único que hemos podido entender es que estamos abiertos, pero lo único que se vende es pan y facturas. Al no haber eventos o fiestas, no hay ventas de sanguchería, confitería y pastelería", concluyó Monzón.