La Liga Marplatense de Fútbol adecuará el protocolo "a la realidad de los clubes"

El Consejo Federal autorizó a las Ligas locales a volver a los entrenamientos a partir del 7 de septiembre. La Liga Marplatense de Fútbol ahora procederá a readecuar el protocolo.

Según informaron desde la entidad madre del fútbol local, en la reunión extraordinaria que mantuvieron con los delegados de los clubes la semana pasada se detalló que deberá adecuarse el protocolo "a la realidad de los 32 clubes marplatenses".

Una vez que estén definidas las medidas sanitarias que se deberán tomar, el protocolo tendrá que ser autorizado por el Gobierno Municipal.

En la definición del Consejo Federal, se exeptúa a las ligas el tener que realizar de forma obligada un torneo oficial durante el 2020.

"Mientras no se apruebe jugar con público la Liga no va a organizar ningún Torneo. Desde que yo estoy al frente de la Liga he intentado molestar lo menos posible a los clubes pero ahora necesitamos que todos colaboremos y tiremos para el mismo lado", afirmó Roberto Fernández, presidente de la Liga Marplatense de Fútbol.