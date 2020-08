Sin prisa, Aldosivi empezará los entrenamientos la próxima semana

Aldosivi reanudará los entrenamientos recién la próxima semana, aunque aún no confirmaron un día específico. Debido a que no tiene competencias internacionales, el club no se toma apuros para volver a la actividad.

Durante este lunes, arribaron a la ciudad los jugadores Matías Villarreal, Franco Perinciolo, Uriel Ramírez Klooster y Manuel Panaro. Se realizaron el hisopado correspondiente y ya se encuentran aislados en un hotel para cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Actualmente, el plantel se divide en dos partes: los que permanecieron en la ciudad y quienes estuvieron en sus lugares de origen, junto con los refuerzos que llegan por primera vez.

En cuanto a los jugadores que llegan a la ciudad, "deberán cumplir el protocolo ordenado por el Municipio de General Pueyrredon, llegando a la ciudad y automáticamente haciéndose el hisopado en un instituto privado dispuesto por la comuna y posterior encierro en los lugares ya establecidos hasta tener los resultados."

A fines de esta semana y principio de la próxima, todos los jugadores del "Tiburón" se realizaran los controles que dispone el club y los que exige la A.F.A.