Taxistas denuncian ola de robos: "La delincuencia está en todos lados"

En el marco de la pandemia del coronavirus y la falta de empleo, desde el Sindicato Único de Peones de Taxis de Mar del Plata (SUPeTax) expresaron su preocupación este lunes frente a la situación de inseguridad a la que se ve expuesto el sector, con robos y asaltos en alza, y afirmaron que se debe a la falta de presencia policial en las calles.

A las consecuencias económicas de las restricciones sociales impuestas por el aislamiento social, preventivo y obligatorio, como la falta de empleo y la caída de la actividad, se le suman los hechos de inseguridad de los que son víctima los taxistas de Mar del Plata.

"Tenemos muchos compañeros que han sido asaltados, que los han golpeado. Hemos notado que hay muchas zonas donde no vemos la presencia de la policía", explicó el titular del Sindicato Único de Peones de Taxis de Mar del Plata (SUPeTax), Donato Cirone, a El Marplatense.

A pesar de que señaló que el diálogo con las autoridades de la Jefatura Departamental de Mar del Plata y con Mariano Laure, Superintendente de Seguridad Región Atlántica II, es constante, Cirone afirmó: "Hay zonas donde antes estaba prefectura, las fuerzas federales. Hoy no están, cerca de 500 efectivos no están en la ciudad, y, por más buena predisposición que tenga, la policía de la provincia no cuenta con el personal, ni con los medios necesarios".

Asimismo, señaló que los hechos de inseguridad se extendieron a todos los barrios de Mar del Plata. "Hoy desgraciadamente la delincuencia está en todos lados. La presencia tiene que estar en todos los barrios y debe ser permanente, no patrullar y dar una vueltita", afirmó.

El titular de SUPeTax también indicó: "El riesgo más grande siempre es la noche, con el agravante de que tenemos muy poco trabajo, entonces, uno agarra los viajes que vengan. La modalidad del delincuente ha cambiado muchísimo porque no lo asalta el que va como pasajero sino el que lo está esperando en el destino", concluyó.