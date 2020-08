Proyectan una temporada con turismo regional y de zonas "donde el virus no esté avanzado"

Desde la Asociación de Empresas de Viajes y Turismo (Aevyt) expresaron este martes su preocupación ante la posibilidad de que no haya temporada de verano a causa del avance del coronavirus y afirmaron que trabajan intensamente para buscar alternativas y soluciones para "tener un verano diferente".

La semana pasada, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, sostuvo que "es inimaginable" una temporada 2021 para la provincia de Buenos Aires si no hay una vacuna disponible para prevenir del coronavirus que llegue a gran parte de la población y sugirió la posibilidad de poner en marcha un "turismo local" o regional, pero no en la Costa Atlántica.

"Los dichos han generado una gran preocupación en todo el sector y trabajamos intensamente para tratar de buscar alternativas y soluciones para tener una temporada diferente, pero temporada al fin", explicó Sebastián Salvia, representante de la Asociación de Empresas de Viajes y Turismo (Aevyt), a El Marplatense.

"Temporada diferente, pero temporada al fin"

Y afirmó: "El sector turístico ve la temporada como un horizonte y escuchar que es inimaginable genera una enorme preocupación. No obstante, se sigue trabajando, los protocolos de la hotelería, las agencias de viajes y la gastronomía ya están diseñados, se están terminando los de los balnearios".

Asimismo, se refirió a los meses que llevan si trabajar, a la caída de la preventa de carpas y a las dificultades que económicas que atraviesan los diferentes sectores que integra el turismo. Destacó que lo ven como "un horizonte" para recuperar las pérdidas que provocó la pandemia.

Por su parte, el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, remarcó este lunes que desde el Municipio también piensan en la temporada como generadora de empleo. "Hay que pensar en lo que pasa hoy y en el futuro, la temporada y el trabajo de los marplatenses, porque tenemos que salir. Cuidar la salud, pero teniendo claro que estamos trabajando en protocolos pensando en la temporada".

"Tenemos que pensar en formatos diferentes para evitar las aglomeraciones de gente. Son formatos distintos que nosotros venimos llevando adelante en distintas actividades como la gastronomía y la cafetería. Hay que ir ordenando, sabiendo que esto le genera empleo a nuestra ciudad. Pensar con los sectores cómo deben ser los protocolos hoy para que funcionen las actividades y pensar cómo van a ser esos protocolos en el verano", afirmó el Intendente.

En sintonía con estas declaraciones, Sebastián Salvia destacó que la temporada tendrá que ser "con un turismo diferente" y consideró, al igual que el jefe comunal, que distinto no significa que no sea posible. "Habrá que pensar que las afluencias de personas sean de ciudades y provincias donde el virus no esté avanzado", destacó.