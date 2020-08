CAPS El Martillo: "Las emergencias en el barrio no se atienden"

Vecinos de los barrios El Martillo, Florencio Sánchez, Don Diego, General Pueyrredon, Las Heras, Las Canteras, Peralta Ramos Este y Santa Celina se sumaron a la jornada de protesta en distintos Centros de Atención Primaria de Salud de Mar del Plata, en reclamo a la falta de guardias, profesionales y ambulancias.

La presidenta de la Sociedad de Fomento del barrio Florencio Sánchez, Florencia Álvarez, explicó que "decidimos sumarnos a la plan de lucha que se están llevando a cabo en simultáneo en distintos barrios de la ciudad para reclamar por el recorte que está habiendo en horas de salud del municipio".

"Es lo peor que nos puede pasar en estos momentos, en los que no podemos acceder a los hospitales por lo que está pasando. Donde más tendría que haber apoyo es en los barrios, y no hay", agregó.

"Faltan que sumen un par de horas y profesionales porque la verdad que a nosotros nos da buenas respuestas. Nos dan una mano en lo que pueden, pero hay cosas que no están en manos de ellos", reclamó y detalló que "pediatría y médicos clínicos es lo que se está necesitando para no colapsar los hospitales, tanto el Regional como el Materno".

En cuanto a las guardias, Álvarez exporesó que "lo primero que nos sacó el ex intendente Arroyo fue la guardia de 24 horas, que era primordial para la zona. En aquel momento nos dijeron que no nos iban a devolver la guardia porque no hacía falta, ya que había 5 en la ciudad. Actualmente seguimos con el mismo reclamo y no hay respuestas de este Gobierno".

En cuanto a las necesidades más urgentes y turnos, la referente barrial afirmó que "las emergencias en el barrio no se atienden y hay que ir al hospital. Hay turnos, pero pocos para los barrios que comprende este CAPS. Además no tenemos ambulancias para trasladarnos al Interzonal o al Materno en caso de emergencia".