Denunciaron a un cordobés de 26 años que contactó a niña marplatense de 9 para ser "novios"

A veces no caben palabras para calificar estos hechos. Una aberración total la de un hombre de 26 años, a sabiendas de la corta edad de esta marplatense, la hostigaba para que le mande fotos, realicen videollamadas y decirle qué ropa interior llevaba puesta.

Alertada por su hija de 9 años, Natalia es quien lleva adelante las conversaciones con este sujeto para recavar la información suficiente y poder denunciarlo. Algo que hizo el pasado domingo y hasta un supuesto familiar del "acosador virtual" le confió colaborar en la causa.

"A mediados de la semana pasada, un hombre se contactó con mi hija por medio de la plataforma tik tok, envía tres mensajes y ella me advierte de la situación. En el segundo de los mensajes empieza hostigarla preguntándole por qué no le contestaba. Sigue insistiendo y empiezo a contestarle yo. Me pidió el número de teléfono y le dije que no, que mi mamá no me lo permitía", comenzó Natalia en diálogo con El Marplatense.

"Esto se mantiene así durante varios días por la plataforma de tik tok hasta que decido darle el WhatsApp para recavar los datos para hacer la denuncia correspondiente. En las conversaciones le aclaro que tengo 9 años y me dice que tiene 26, después pedía fotos, videollamadas. Yo realizo una videollamada en donde apunto a la pared y corto automáticamente. Ya teniendo el número de teléfono, código de área y nombre fui a hacer la denuncia", confirmó la marplatense.

La denuncia se radicó en la Comisaría 16° el domingo, pero al no ser advertido por la situación y exposición de Natalia en redes sociales, continúa el contacto supuestamente con la niña de 9 años. "Me preguntó si lo amaba y lo extrañaba, y propone ser novios virtuales. También pregunta qué ropa interior llevaba puesta. Además, ni bien veía que yo leía los mensajes, los eliminaba para que no quede registro".

"Cuando yo hice público los chats en Facebook, se comunica una persona que dice ser el hermano, repudiando esta situación y diciendo que va a colaborar con la causa", destacó la madre de la niña.

Y alertó: "Casos como estos hay en todos lados. Justo tenía la foto de perfil de él verdadera y su nombre, pero existen perfiles falsos. Hay que generar confianza para que nuestros hijos puedan comentar este tipo de situaciones".