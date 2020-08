Liga Marplatense de Fútbol: "Como médico aconsejo que no se vuelva a los entrenamientos"

En una extensa reunión que duró casi dos horas, el doctor Gustavo Blanco, expuso acerca del COVID-19, el protocolo de la Asociación del Fútbol Argentino, la situación en la que se encuentra el municipio y evacuó las dudas que se fueron planteando a lo largo de la charla virtual.

Con la presencia de los máximos representantes de cada uno de los clubes afiliados a la Liga Marplatense de Fútbol y bajo organización de ella misma, este jueves se llevó a cabo una junta vía Zoom en la que disertó el ex secretario de salud de General Pueyrredón sobre un tema tan sensible como es el coronavirus.

En la primera parte de la charla, Blanco fue mostrando una serie de filminas en las que se detallaban cuestiones puntuales acerca del COVID-19 como forma de contagio, prevenciones diarias a tener en cuenta, entre otras. Además focalizó en la situación actual de Mar del Plata y el momento que está atravesando la Argentina que es "el peor y recién a fines de septiembre la curva va a empezar a bajar".

Luego, ya con mayor precisión, el análisis pasó al protocolo de la Asociación del Fútbol Argentino, que es el que tendrán que cumplir las Ligas a partir del 7 de septiembre para poder volver a entrenar. Allí señaló que "el protocolo me parece incumplible porque uno no sabe que hace el jugador fuera de una cancha de fútbol. Para que tengan una idea, los médicos se hacen hisopado cada 15 días y sirven únicamente para el aquí y ahora. Como médico aconsejo que no se vuelva a los entrenamientos. Lo mío es una opinión médica y yo en este momento tengo mucho miedo".

Una vez finalizada la exposición, el micrófono se abrió para todos los presidentes que pudieron plantear sus inquietudes. Una de las consultas más interesantes fue en relación a la posibilidad de sufrir la infección más de una vez a lo que Gustavo Blanco aclaró que "cuando una persona sufre una enfermedad infecciosa genera anticuerpos pero estos no duran para siempre. Por eso se dan vacunas todos los años para reforzarlos. Al ser algo novedoso y que se encuentra en estudio, todavía no conocemos cuanto duran esos anticuerpos por eso hay que estar alerta".

A su vez, otra de las aclaraciones llegó en relación al regreso a las prácticas en cualquier disciplina: "Al estar tanto tiempo sin realizar actividad física, la vuelta a los entrenamientos puede generar hiperventilación, que es la reducción de dióxido de carbono en la sangre lo que conlleva a mareos y náuseas. Por eso es importante que ustedes como presidentes les comuniquen esto a cada uno de sus profes", concluyó Blanco.

Los minutos finales se dieron para el intercambio entre presidentes en los que mostraron su respaldo hacia la Mesa Directiva de la Liga y el apoyo entre sí para salir adelante de esta situación.