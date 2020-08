Balearon el auto y la casa del titular del SOMU

El titular del Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU), Damián Basail, recibió este sábado por la madrugada un ataque en su vivienda del barrio Termas Huinco cuando desconocidos efectuaron disparos de bala contra su auto y su casa.

"Fue anoche, entre la 1 y 2.30 de la mañana. Estaba en mi domicilio, con mi hijo y mi madre... Escuche las detonaciones, me asomé por la ventana y vi que había dos sujetos afuera subiéndose a una moto", contó Basail en diálogo con El Marplatense.

La denuncia penal ya fue efectuada y la Policía Científica determinó que fueron 11 disparos,que impactaron en el vehículo, la casa y la calle.

"Sabemos que nosotros hemos agarrado ahora la conducción del gremio. Hay gente que se sentía con privilegios y nosotros tomamos la decisión de que todos seamos iguales. Tal vez puede ir por ese lado", respondió el sindicalista ante posibles motivos del ataque.

En este marco, señaló: "No vamos a tolerar estos manejos de esta gente, no vamos a dejar de ocupar nuestros puestos de dirigentes ni blanquear la seccional de Mar del Plata como venimos haciendo por un par de inadaptados. El sindicato es para todos iguales, no puede haber privilegios".