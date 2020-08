Un comedor pide donaciones para poder celebrar el Día del Niño

El Comedor y Merendero "Rosario", ubicado en el barrio Santa Rita", solicita la colaboración de los marplatenses para poder festejar el Día del Niño, para los 130 chicos que asisten al lugar para tener un plato de comida.

Coca, la encargada del comedor, contó en Radio Mitre Mar del Plata que para este domingo preparará una chocolatada y golosinas para los niños, pero le gustaría tener juguetes para darles.

El comedor está ubicado en Hernandarias 8091 y también pueden comunicarse con Coca al 2235116273.

Coca, 78 años, lleva hace 5 años el comedor. "Organizamos lo que podemos. Chocolatada, golosinas, faltarían algunos juguetes para darle a los chicos", contó Coca, de 78 años y que hace 5 tiene el comedor, que inició como merendero, pero "después vi la necesidad que había, de chicos que se acostaban sin comer, y empecé a cocinar".

"Les damos comida 3 veces por semana, porque no me alcanza la mercadería para estar todas las semanas. Recibo de lo que me da la gente, a veces el Banco Provincia con la carne, la gente me trae un poco de acá, un poco de allá, y con eso cocino", detalló Coca.