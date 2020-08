Albergues transitorios: "Es injusto que un trabajador después de 30 años cobre sólo el ATP"

Desde el Sindicato de empleados de albergues transitorios brindaron detalles este lunes sobre la situación del sector que hace seis meses permanece con las persianas bajas, donde los empleados de los hoteles de alojamiento no pueden acceder a sus puestos de trabajo y vieron sus ingresos gravemente afectados.

Como consecuencia de las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus los albergues transitorios de Mar del Plata tuvieron que cerrar sus puertas. "Los ingresos se perjudicaron enormemente", afirmó Sergio Parla, secretario general del sindicato, en diálogo con El Marplatense.

"Los compañeros hoy están cobrando la mitad del salario. Nos lleva a tener que citar a los empleadores al Ministerio de Trabajo, lo cual es una lástima porque entendemos también que están sin actividad, pero es injusto que un trabajador después de 30 años esté cobrando solamente el ATP", explicó.

En este sentido, resaltó la urgencia de solucionar el problema salarial de los trabajadores ya que desde el sindicato son conscientes de que el rubro, dadas sus características, será de los últimos en volver. "Más allá del protocolo existe un peligro de contagio", afirmó.

"Estamos en una situación de no salarios, sino preocupaciones. No podemos bancar los alquileres, la comida. Estamos en una situación muy difícil a esta altura. Los propietarios, los empresarios, tienen espalda para bancar esta situación, los que no la tenemos somos los trabajadores", concluyó.