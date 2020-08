Diez extraños hábitos de dinero que usan los millennials para ahorrar

Intentar ahorrar dinero puede ser difícil en este momento: a medida que avanza la pandemia y seguimos sintiendo el impacto en nuestras cuentas bancarias, es difícil mantener las formas más comunes de ahorrar dinero.

Sin embargo, hay algunas estrategias básicas que pueden hacer que tu dinero se multiplique, a veces, con bastante rapidez. A primera vista, pueden parecer raras, pero funcionan.

Elejí una denominación y guardala, siempre

“Soy niñera, así que me pagan en efectivo. Siempre que recibía billetes de $10, los ponía en un sobre aparte. Este dinero se convierte en mi plata disponible, así que sé que puedo sacar uno y comprar un café o seguir agregando y derrochar en una salida con amigos ", Mariel, 32 años.

Tené un frasco para gastar en almuerzos

“Todas las semanas, saco $1000 para comer fuera de la oficina, lo que incluye almuerzo y bebidas. Y puse el dinero en efectivo en un frasco en mi escritorio. En realidad, tener que sacar plata significa que soy muy consciente de cómo lo estoy gastando y también me mantiene alerta a mis consumos. Por ejemplo, solo uso ese dinero, no mi tarjeta de débito, para almuerzos con amigos, así que si no tengo el dinero conmigo, entonces voy a comer el almuerzo que traje de casa y no con colegas ", Sol, 27 años.

Salteate el café y guardá el dinero en efectivo

“Soy tan malo comprando cortados 'solo porque sí'. Y sé que los $60 se suman. Entonces, cada vez que siento la necesidad de comprar un café, hago el café de oficina y me aseguro de mover esa plata a los ahorros. Es un buen truco que realmente me hace 'ver' cuánto estoy ahorrando ", Jessica, 23 años.

Aprovechá el poder de los pagos recurrentes

“Pagaba $8000 al mes por la cuota del auto. Cuando finalmente lo pagué, guardé los 'pagos' en mi cuenta de ahorros. Debido a que lo había estado pagando todo el tiempo, nunca perdí el dinero y fue muy gratificante ver que el dinero se acumulaba tan rápido en mi cuenta de ahorros ". Ramón, 30 años.

Ahorrá en sprints cortos

“Siento que realmente puedo ahorrar por solo un mes. Entonces, en ese mes, lo veo como 'entrenamiento'. Llevo mi desayuno y almuerzo al trabajo, solo hago eventos sociales que son gratis (una vez, tuve una fiesta en mi casa donde todos tenían que traer una botella de alcohol acumulando polvo en sus casas), y realmente me esfuerzo . Al final de mi 'gasto hormiga', tengo mucho más efectivo y soy más consciente de cómo lo estoy gastando ", Lucas, 27 años.

Convertite en tu propio bartender

“Cuando trabajaba en un bar, había un sistema de "honor" en el que tenías que pagar $20 por una gaseosa. Hago lo mismo en casa hasta el día de hoy: $20 por una gaseosa o $40 por una copa de vino. Lo gracioso es que hice una lista de los 'precios' de mis bebidas en la heladera para recordarle a mi esposo y a mí que debemos ser honestos, y ahora, cuando vienen nuestros amigos, también pagan ... ¡pero no tienen que hacerlo!", Martina, 34 años.

Pagate por las publicaciones de Instagram

“Esto es muy extraño, pero pensar en cuánto se les paga a las celebridades por los Instagram patrocinados me hizo decidir pagarme a mí mismo. Por cada foto que instalo, yo (¡al menos lo intento!) ¡Pongo $10 en un cajón! ", Bruno, 22 años.

Facilitá la visualización de para qué estás ahorrando

“Sé que suena raro, pero me gusta ver para qué estoy ahorrando, así que hice un tablero de visión de las vacaciones que quiero tomar cuando pase la pandemia. 'Ver' Río de Janeiro todos los días hace que sea mucho más fácil no salir a almorzar por $500", Marcos, 29 años.

Congelá tu tarjeta de crédito... literalmente

“Sí, literalmente, en una bolsa de agua. Sé que es una estupidez, y es cierto que podría descongelarlo en segundos bajo agua tibia, pero eso me impidió hacer compras impulsivas ", Juana, 27 años.