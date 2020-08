Retenes: "Mar del Plata tiene la mayor cantidad de secuestros de transporte del país"

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) realizó este fin de semana "un operativo para reforzar los controles en los retenes de los ingresos a Mar del Plata", según dijo Cristian Azcona, delegado regional CNRT Mar del Plata.

"En particular hemos tenido un fin de semana muy tranquilo. Muy poca afluencia de personas que han querido ingresar a Mar del Plata, siempre con las restricciones, tienen que tener domicilio en la ciudad", explicó.

Sin embargo, Azcona indicó que "durante toda la semana hay intenciones de ingresar". "En Mar del Plata tenemos la mayor cantidad de secuestros de transporte del país. Hay trabajadores que vienen a la pesca, o a trabajar al campo o en la gastronomía. Pero al momento de contratar el servicio de transporte aparentemente contratan a los que no tienen documentación", explicó.

"Los controles que se están haciendo en conjunto con la Provincia y el municipio están dando muy buenos resultados. Cada vez detectamos más irregularidades", señaló Azcona.

De esta manera, mencionó que durante este sábado y domingo, una combi buscó a residentes de Mar del Plata para transportarlos a Capital Federal. Los pasajeros no tenían documentación ni tampoco los choferes. "Uno de ellos no tenía carnet de conducir y los otros no tenían la libreta de trabajo", denunció.

"Por lo general siempre trae gente a Mar del Plata, esta cargo gente de acá. Nos avisó el retén de la ruta 2", agregó después Azcona.

"Le dimos intervención al Juzgado Federal y esa combi quedó retenida en la ciudad", explicó.

Por último, se refirió a los taxis que vienen de Buenos Aires a trabajar a la ciudad: "Dentro de la legislación vigente no tenemos forma de detectar estas irregularidades. Al momento de hacer un viaje tienen que contratar servicio marplatense. Hay que discutir si la jurisdicción de los que vienen de Buenos Aires pueden hacerlo dentro de la provincia", concluyó.