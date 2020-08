Se asomaron por la ventana y estaba muerto: nadie va a recoger el cuerpo

Un hombre de 70 años que vivía solo fue visto, desde la ventana de su casa en el barrio General Belgrano, tirado en el piso de la cocina con sangre en la cabeza. La familia y la policía trabajan desde temprano para conseguir que algún responsable de salud concurra a buscar el cuerpo e identificar la causa de la muerte.

Macarena Correa, su hija, vive horas de preocupación, estrés y tristeza. "Me llamaron para decirme que mi papá estaba descompensado", explicó. Como no pudo comunicarse con él, se acercó a las autoridades policiales, quienes al momento continúan insistiendo vía telefónica para que personal de algún establecimiento de salud acuda a buscarlo.

El llamado de alerta lo realizó la tía de Macarena, que vive atrás. "Empezaron a a golpear porque había llegado el pan, él tiene una panadería, y no los atendía. Miraron y lo vieron que estaba caído".

A pesar de que pudieron entrar a la casa, forzando una puerta, no pueden llevarse el cuerpo. "La policía nos dice que tiene que venir PAMI, Pami nos dice que ellos no van a venir y que tiene que venir alguien del hospital. Nosotros llamamos y no nos atiende nadie", indicó.

"Desde las siete de la mañana que está tirado en la cocina. Llamamos a PAMI y dijeron que no van a a mandar a nadie porque no pueden por protocolo. Llamamos al SAME y dijeron que están colapsados. Nadie lo va a venir a buscar", detalló.

Además, destacó: "No sabemos si mi papá murió por causas naturales, porque tiene sangrando la cabeza, si alguien entró, si se murió porque se golpeó. No sabemos nada, está tirado en la cocina y estamos todos esperando que alguien venga a buscar a mi papá".

"Ayer almorzamos", contó su hija entre lágrimas, quien aseguró que lo veían bien e insistió en que no saben qué pasó con él.

"Ni la policía puede creer que nadie venga a buscar el cuerpo, que nadie se quiera hacer responsable. Mi papá está tirado como un perro y nadie quiere venir a buscarlo. No sabemos qué hacer", lamentó.